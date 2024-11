$!Llegan a Mazatlán las Brigadas del Bienestar del DIF estatal

“Esta es una Brigada del Bienestar, nosotros la hacemos cada semana por todo el estado, recorremos ya los 20 municipios y llevamos todos los servicios que tenemos en el DIF, que traemos aparatos funcionales, viene con nosotros personal para enseñar a las personas si un niño tiene autismo cómo atenderlo, pero no solamente informar, sino para dar atención también en el momento, el servicio”, dijo la presidenta del DIF estatal, Eneyda Rocha Ruiz, al encabezar el inicio de esta jornada en Mazatlán.

“Ese es un extra que tenemos, principalmente venimos a la atención de los derechos humanos y que es la salud, lentes y demás y vienen apoyos invernales con nosotros, de aquí se queda un equipo del DIF atendiendo aquí el espacio y nosotros nos trasladamos a Escuinapa y al Rosario también a hacer el mismo ejercicio, no con toda la Brigada, pero sí vamos nosotros en el recorrido para atender a las comunidades con los apoyos invernales, hoy mismo, por eso llegamos aquí temprano porque yo ya me muevo ahorita para el sur, sur que le llaman”, reiteró.

“También viene con nosotros el sector Salud, viene el Pediátrico para atender a las niñas y los niños, Vacunación, viene Icatsin (Instituto de Capacitación para el Trabajo en Sinaloa) más allá de venir y hacer el corte de cabello y todo lo que nos interesa a nosotros es que sepan que con Icatsin pueden hacer cursos y las personas que no tienen posibilidades de salir de sus casas a trabajar que desde su casa pueden tener un oficio”.

En las Brigadas que se realizaron con la participación del Sistema DIF Municipal también se brinda apoyo de lentes, trámites para sacar Actas de Nacimiento, pelucas oncológicas y despensas.

Con relación al hecho que ocurrió la noche del lunes en la zona turística de Mazatlán donde un grupo de gentes armadas privó de la libertad a un hombre ante la presencia de su hijo que se quedó con su mamá solamente, de acuerdo con un video difundido, la presidenta del Sistema DIF Estatal también dio a conocer que el Estado se está en contacto constante con los municipios, la primera instancia de atención es el Municipio, es el DIF Municipal.

“Que atendemos, bueno, atendemos a las familias, tenemos la atención de salud emocional que también viene con nosotros un equipo de Salud, especialistas en el tratamiento de temas de violencia, de impacto para las infancias, lo hacemos en familias y también lo hemos hecho en comunidades en conjunto y tenemos el seguimiento con los municipios de cómo está la situación”, dio a conocer.

“Cuando rebasa al Municipio por alguna cuestión entramos nosotros como Estado, pero principalmente el que salvaguarda en el Municipio es el DIF Municipal”.

Informó que no se tiene registro de cuántos niños están en el desamparo por privaciones de la libertad porque no todas las familias lo reportan y este caso tiene trascendencia porque existe una grabación, pero pueden existir muchos casos que no lo reportan las mismas familias.

“Si nos lo reportan a nosotros por ejemplo tenemos un programa para los niños hijos de madres que fallecieron por feminicidio, que están los niños que tenemos identificados, hay un programa que tiene el gobierno donde les da el apoyo mensual una beca a las familias y nosotros apoyamos también a las familias, pero ya los tenemos identificados, hay casos que no tenemos identificados porque no se hacen los reportes, van como 10, 15 familias que fallecieron y sus hijos están siendo atendidos con eso”, añadió.

“Lo que sí es importante es que los niños, las niñas, los adolescentes vayan a la escuela, eso les garantiza tener una beca, que ya está una beca por darse a través del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, ella ya asignó un recurso para que hagan las becas, que va ser la primera para los de secundaria, si tu hijo aún cuando el padre y la madre sean violentos o violentados o tengan orfandad esa beca les garantiza, ya con esa cubrimos muchos de los aspectos y las necesidades y ya los servicios nosotros con mucho gusto se los podemos atender, pero una beca específica es garantizar que sus hijos y sus hijas vayan a las escuelas”.