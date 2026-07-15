Llegan al Fraccionamiento Santa Fe, en Mazatlán, personas desplazadas por la violencia: Gobierno de México

En el Fraccionamiento Santa Fe, al sur de Mazatlán, se ha detectado que viven muchas personas desplazadas por la violencia y ya se les brinda apoyo, manifestó la coordinadora y comisionada de los programas de Territorios de Paz y Estrategia Nacional de Atención a las Causas del Gobierno de México, María Guadalupe Lachino Salinas.

“Ayer me reuní con la Presidenta Municipal para evaluar si vamos a repetir, a nosotros nos gustaría repetir mucho el polígono de Santa Fe (con las Jornadas de Paz), tuvimos mucha necesidad, identificamos mucha gente desplazada por el tema de la violencia, muchos jóvenes con problema de consumo de sustancias y me gustaría regresar a Santa Fe y también en Urías”, añadió.

“Son dos colonias que tienen áreas de oportunidad y que también hay mucha atención, entonces le plantee a la Presidenta Municipal, la arquitecta (Minerva Osuna Zavala), poder regresar a estos dos polígonos, aunque concluimos con Jaripillo y Venadillo, pero sí me gustaría regresar para poder dar una mejor atención a la gente”.

En entrevista en la Cancha Germpan Evers, en este puerto, donde este 15 y 16 de julio se realizan las Jornadas de Paz y feria de servicios de instituciones de los tres niveles de Gobierno y se cuenta con un Módulo de Desarme Voluntario, agregó que tras detectarse a estas personas desplazadas por la violencia se les ayuda.

“Por ejemplo tuve un caso en Santa Fe que hay una familia que habían muchas personas, hay un hacinamiento en esos predios, les dimos por parte del DIF, en coordinación, despensas, colchones, trabajo, programas sociales, hay otra familia que también se me acercó que no tenían actas de nacimiento, documentos, los reincorporamos al sistema educativo, eran dos niñas que no iban a la escuela”, explicó.

“Y justo eso es lo maravilloso de este programa, de esta Estrategia de Paz que vamos a estas zonas inseguridad, a estas zonas que han sido golpeadas por la violencia, por el crimen organizado y nuestra obligación es atender, por eso es que vemos a todas las instituciones porque es una atención integral”.

Precisó que si un joven o una familia requiere algún acta, algún programa social, alguna despensa, algún colchón o atención psicológica se le atiende en ese momento de la Jornada de Paz.

“Por eso me gustaría regresar para poder darle una buena atención a estos dos polígonos que tenemos que regresar para poder dar una mejor atención”, subrayó tras manifestar que algunas personas desplazadas que viven en Santa Fe son del estado de Durango.

“Algunas son de Durango, que es el estado cercano, son los que yo he podido revisar de cerca, seguramente hay de otros estados, pero los casos que yo he atendido han sido del estado de Durango, en ese momento cuando nosotros fuimos a Santa Fe eran como cuatro familias que nosotros identificamos en el territorio”.

Reiteró que la estrategia territorial permite identificar, estar de cerca y que la gente cuente sus problemas, es imposible que se puedan identificar esos problemas si el personal está en el escritorio, por eso la importancia del programa de ir casa por casa, de revisar las necesidades y de identificar en qué se puede apoyar.

En el caso de Villa Unión no se detectó que vivan personas desplazadas por la violencia, porque cada colonia tiene problemas particulares, continuó, hay algunas colonias donde se tiene más abandono de adultos mayores, en Villa Unión se detectó más el problema de violencia familiar, en otros casos se tienen jóvenes con consumo de sustancias, en algunas otras se tiene que intervenir con alumbrado público.

Precisó que las familias que padecen desplazamiento por la violencia y que viven en Santa Fe vienen de comunidades de Durango, en los límites con Sinaloa,

“Ya los estamos apoyando con programas sociales, con incorporarlos, porque nos hemos dado cuenta que cuando vienen para acá vienen las familias enteras sin documentos y los niños dejan de ir a la escuela, entonces nuestra prioridad, la prioridad de la Presidenta de la República es atender a esas familias e incorporarlas al sistema educativo, SEP (Secretaría de Educación Pública) nos está ayudando mucho, el secretario Mario Delgado nos está ayudando mucho con brindar todas las facilidades para esos niños y niñas para que puedan incorporarse”, señaló.

“Según lo que se refieren las familias son tres, cuatro meses (que salieron desplazadas de sus comunidades), algunas el año pasado por octubre, noviembre, pero esos son los casos que hasta el momento yo he atendido”.