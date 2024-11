$!Llegan desplazados a Palacio Municipal de Mazatlán y les cierran las puertas

En tanto, se les indicó que podrán ser atendidos por la Presidenta Estrella Palacios alrededor de las 13:00 horas en sus oficinas.

Se reportó que dicho grupo de 70 de desplazados es una pequeña representación de 12 mil 500 personas que abandonaron su casa por motivos de la violencia y otras causas, la mayoría proveniente de El Palmito, Potreritos, La Petaca y demás pueblos serranos.

Estas personas se están quedando en distintas moradas sin gozar de ninguna comodidad, llegando incluso a sufrir picaduras de alacranes, informaron.

“Ahorita llegamos, le avisamos y nos cierran la puerta que se supone está abierta al público. En este momento están cerrando la puerta a personas desplazadas por la violencia y los policías nos dicen que la presidenta no quiere. A esta gente que una vez nos solicitó camiones para que votaran por ella, hoy no se le puede hablar, y perdón que lo diga, pero esto parece la casa de la Barbie, no se puede hablar con ella, sólo por Instagram”, señaló Juan Carlos González, asesor de los desplazados.

“El Gobernador tiene el conocimiento de todo esto y no se ha hecho nada, es un negocio para ellos, su presupuesto de ellos es de 70 millones, en tres años 220 millones y no se ha construido una sola casa en el estado para ellos, entonces ya sabemos los que nos espera con ellos en los próximos años”, dijo.

Agregó que dentro de los desplazados hay niños enfermos de cáncer e incluso algunos que han sufrido violaciones sin atenderse por parte de la Fiscalía de Sinaloa.