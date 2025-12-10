Llegan dos cruceros a Mazatlán con 8 mil turistas a bordo

Este miércoles se registró la llegada de dos cruceros turísticos en Mazatlán con más de 8 mil turistas.

El Norwegian Jade y el Carnival Panorama son recibidos este miércoles por los prestadores de servicios turísticos locales.

Llegaron los primeros dos arribos simultáneos de diciembre, de un total de 21 cruceros programados al cierre de 2025.

El primer buque en atracar fue el Norwegian Jade, a las 7:45 horas con horario de salida a las 18:00 horas.

Vino navegando por la travesía de los puertos del Pacífico mexicano procedente de Puerto Vallarta trayendo a bordo 2 mil 112 pasajeros y mil 22 tripulantes.

Mientras que el Carnival Panorama arribó a las 9:00 horas con 4 mil 207 pasajeros y mil 411 tripulantes, luego de recorrer Puerto Vallarta y a las 18:00 horas partirá con destino a La Paz.

La llegada del segundo y tercer crucero del mes con turismo naviero activa a los sectores transportistas, artesanos, joyeros, restaurantes y sitios emblemáticos como el mercado Pino Suárez del Centro, los negocios de la Plazuela Machado, el malecón, por la Glorieta Sánchez Taboada y si van a la Vinata de Los Osuna, y beneficia la percepción del destino como uno de los puertos más más visitados del Pacífico mexicano en la industria de cruceros.

La atención a los turistas que viajan a bordo del Norwegian Jade, procedente de San Diego, California y que coincidió con el arribo del Carnival Panorama, proveniente de Long Beach, dinamiza la economía en la temporada baja de turismo en Mazatlán.

La ciudad se encuentra a la espera del inicio del periodo vacacional decembrino, cuando aumenta el flujo de turismo de paseo, de grupos, el deportivo y el familiar y que representará mayor movimiento de pasajeros, por la vía aérea, carreteras, además del marítimo internacional.