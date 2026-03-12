Llegan funcionarias federales a reunión con sector turístico de Mazatlán

La Secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora y la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, llegaron a la Cuarta Región Naval para presidir la reunión de trabajo con el sector turístico de Mazatlán.

Primero arribaron la mayoría de empresarios del sector turístico, de servicios, desarrolladores, comerciantes, hoteleros, restauranteros, de bares e industriales, agencias de viajes, quienes fueron invitados a la reunión de rescate a la actividad y la economía local con el Gabinete federal.

Luego de anunciar en la mañanera del martes que la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo pidió que parte de su gabinete acudiera a Mazatlán a reunirse con el sector empresarial, dada la recesión económica que enfrentan derivado de los 18 meses de inseguridad y que han solicitado el apoyo federal en el tema de la estrategia de seguridad y para no seguir perdiendo fuentes de empleos.

Entre los empresarios que arribaron a las instalaciones del sector naval, fueron Eduvigildo Carranza Beltrán, Luis Osuna Vidaurri del grupo Panamá, Juan José Arellano, Grupo Arhe, Amado Guzmán del Grupo Petroil, Gloria Tirado Villanueva por las Agencias de Viajes de Sinaloa, Verónica Estrada de Coparmex José Ramón Manguart de la Asociación de Hoteles Tres Islas, Érick Mandujano vicepresidente de Canirac Sinaloa, Cecilia Osuna de Canirac Mazatlán, Sergio Romero de la Asociación de Hoteles y de Empresas Turísticas y Carlos Berdegué, Tulio Martínez, presidente de la Asociación de antros, así como hoteleros de Culiacán

Presiden esta reunión además de Josefina Rodríguez Zamora y Marcela Figueroa Franco, el director de Fonatur Sebastián Ramírez Mendoza.

Por el Estado asiste la Secretaria de turismo Mireya Sosa Osuna y por el municipio la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez,, mientras que del Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya no llegó.