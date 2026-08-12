Llegan grupos especiales de la Sedena y Marina para fortalecer operativos en Mazatlán: Secretario del Ayuntamiento

Grupos especiales de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México llegaron a Mazatlán para fortalecer el operativo de seguridad que ya estaba implementado ante la violencia que se ha intensificado durante las últimas cuatro semanas en este municipio, que no está tomado por la delincuencia, manifestó el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

“Yo no tengo información oficial sobre esa detención ( de un presunto líder delictivo en Mazatlán el martes), yo sólo vi unos posteos nada más en Internet, pero el día de ayer hubo muchos operativos, hubo algunos operativos que tenían que ver con lugares donde hay maquinitas de juegos, de esas que comúnmente habíamos visto y otros que se hicieron, pero no tengo yo una información oficial al respecto, yo sólo vi en redes sociales que había ciertos rumores, pero no oficial ni nos lo han dicho tampoco”, añadió.

“El día de ayer llegaron un grupo más especializado también de la Secretaria de la Defensa, también de otros mandos, también de la Marina, que venían ya a fortalecer y a hacer ciertos operativos, ya lo traían en un plan”.

Ante el ataque a balazos a un expendio de cervezas en plena Avenida del Mar y la agresión el mismo martes a tres hombres en la Colonia Lomas del Ébano que dejaron tres muertos, dijo que el lugar en el paseo costero era parte del operativo, posiblemente quienes lo cometieron se adelantaron a quienes cuidan ese sitio y se está atendiendo la seguridad principalmente por Sedena y Marina ya los traen en la mira y los están atendiendo con los protocolos establecidos.

El Secretario del Ayuntamiento reiteró que los grupos especiales de la Sedena y Marina vienen a aplicar operativos específico.

“Fortalecer el operativo y traen algunas misiones ya establecidas, en la zona turística no es en particular, pero obviamente más específicos en todas colonias y en la zona rural han estado registrando”, continuó.

También confirmó que hombres de un grupo delictivo se apoderaron de un camión de recolección de basura para bloquear una carretera en la sindicatura de El Roble y le dañaron dos llantas, entre otros puntos.