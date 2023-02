“La verdad que se adelantaron demasiado este año, aman la fiesta, el desfile y qué hay que hacer, evitar que se lucre, que todo el mazatleco pueda ir a apartar su lugar como familia, no importa, que si se turnan un día uno, mañana va otro, no importa, pero que no hagan negocio con ese tema porque no vamos a permitir”, recalcó González Zataráin.

“Los mazatlecos tienen derecho a tener un espacio ahí, por lo tanto hay que hacerles respetar el espacio a la familia mazatleca sin que tengan que estar pagando, sin que tengan que estar gastando en eso, que vayan y pongan su sillita y el que no pueda ir que busque un espacio ahí cuando ya venga el desfile, pero que no tengan abarrotado ahí, acaparado prácticamente para hacer negocio, eso no está bien”.