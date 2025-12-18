$!Llegan más de 5 mil turistas a bordo del Norwegian Bliss

MAZATLÁN._ Más de 5 mil cruceristas llegaron este jueves a Mazatlán a bordo del crucero turístico Norwegian Bliss.
La llegada de los visitantes permiten reactivar la economía del puerto, con los visitantes recorriendo las calles del Centro, la Catedral, el mercado y el Malecón.
Además, los cruceristas participan en recorridos por los diferentes puntos de la ciudad para disfrutar de los atractivos que ofrece Mazatlán.
Desde muy temprano arribó al puerto el crucero Norwegian Bliss con 3 mil 377 Pasajeros y mil 628 tripulantes a bordo, de los cuales podrían bajar un 75 por ciento, según estimaciones de Asipona y Sectur.
De acuerdo con los datos de Sectur, el crucero de este jueves su atraque ocurrió a las 7:30 horas procedente de Puerto Vallarta y continuará su travesía por la Riviera Mexicana a Los Cabos, Baja California Sur.