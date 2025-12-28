$!Llegan nuevos juguetes a Noroeste Mazatlán para la campaña ‘Sé un Rey Mago’

MAZATLÁN._ El espíritu de la solidaridad que caracteriza la celebración del Día de los Reyes Magos continúa fortaleciéndose en Mazatlán a través de la campaña “Sé un Rey Mago”, organizada por Noroeste.
Esta casa editorial recibió una variedad de juguetes donados por lectores del diario, reflejando una vez más el carácter generoso y participativo de los mazatlecos.
Durante los últimos días, las oficinas de Noroeste han sido escenario de nuevas aportaciones que alimentan las expectativas de cumplir los deseos de los pequeños por parte de una comunidad comprometida con la niñez en situación vulnerable.
Entre los juguetes recibidos se encuentran un carro a control remoto, una patineta, una muñeca, un muñeco bebé, una pista de carros y un balón de futbol, todos estos aportados por ciudadanos que optaron por ser parte de esta noble causa.
Desde mediados de diciembre, la comunidad porteña ha acudido a los puntos de acopio establecidos para apoyar esta campaña, que en 2025 busca reunir la cantidad de obsequios requeridos antes de la fecha clave, el próximo 6 de enero, cuando los Reyes Magos hagan llegar personalmente los juguetes a las familias beneficiadas.
La campaña, que suma ya 33 ediciones en Mazatlán y Culiacán, se distingue por la manera en que las historias de niñas y niños son recolectadas y publicadas para que los lectores se involucren en cada caso, generando un vínculo emotivo entre donantes y beneficiarios.
Esta edición, las historias publicadas no hablan de carencias materiales, pues sus relatos plasman la fortaleza de niñas y niños que a temprana edad aprendieron a convivir con la ausencia, ya que la campaña colabora por segundo año consecutivo con el colectivo de buscadoras Por Las Voces Sin Justicia, integrado por familias que viven la búsqueda diaria de un ser querido desaparecido o privado de la libertad.
De esta forma, la continuidad de la campaña durante esta época festiva ha permitido no solo recolectar obsequios, sino también fomentar valores como la empatía, generosidad y el compromiso social de toda una ciudad, contribuyendo a que el Día de Reyes deje una huella significativa en pequeños que enfrentan contextos adversos.
Las donaciones se reciben en las oficinas de Noroeste, ubicadas en la calle Río Amazonas 602-A, fraccionamiento Campo Bello, junto a los Juzgados de lo Familiar; o puede llamar al 669 915 5200 para pedir pasar por ellos.