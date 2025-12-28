$!Llegan nuevos juguetes a Noroeste Mazatlán para la campaña ‘Sé un Rey Mago’

MAZATLÁN._ El espíritu de la solidaridad que caracteriza la celebración del Día de los Reyes Magos continúa fortaleciéndose en Mazatlán a través de la campaña “Sé un Rey Mago”, organizada por Noroeste.

Esta casa editorial recibió una variedad de juguetes donados por lectores del diario, reflejando una vez más el carácter generoso y participativo de los mazatlecos.

Durante los últimos días, las oficinas de Noroeste han sido escenario de nuevas aportaciones que alimentan las expectativas de cumplir los deseos de los pequeños por parte de una comunidad comprometida con la niñez en situación vulnerable.

Entre los juguetes recibidos se encuentran un carro a control remoto, una patineta, una muñeca, un muñeco bebé, una pista de carros y un balón de futbol, todos estos aportados por ciudadanos que optaron por ser parte de esta noble causa.