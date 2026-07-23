Llegan otros 900 elementos de la Sedena a Mazatlán ante la racha de violencia de los últimos días

Ante la racha de violencia que se intensificó en los últimos días en este municipio, a medianoche llegaron otros 900 elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional para reforzar la seguridad en Mazatlán, informó el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

Agregó que se está buscando dónde albergar a dichos militares, previamente ya habían llegado 409 que fueron alojados en la Escuela Secundaria General 2 y unos 80 más llegaron antes y fueron albergados en la Cancha Germán Evers.

“Ahorita estamos platicando sobre unos operativos que se van a intensificar, nos acaban de llegar a medianoche 900 elementos más que ahorita vamos a estar reubicando en espacios, ahorita se quedaron trabajando en el asunto de operativo de cómo van a estar desplegándose en toda la ciudad”, agregó Ríos Pérez tras salir la mañana de este jueves de la reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz realizada en las instalaciones del Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado en Mazatlán.

“Aparte de los 400 ( que llegaron en días pasados), antes de los 400 había llegado un número menor, llegaron los 400, anoche llegaron 900 nada más que ahí andamos batallando donde ubicarlos, pero ya estamos trabajando en eso”.

También dijo que personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realiza las investigaciones de los hechos violentos registrados entre el miércoles y este jueves en Mazatlán, ( que ya suman cerca de nueve personas asesinadas y varias heridas) y en el caso de El Habal no parece que fue un ataque directo, por lo que la Fiscalía investigará las diferentes versiones para esclarecer los he hechos.

Se da acompañamiento a las víctimas, añadió tras descartar que las autoridades se encuentren rebasadas, pues dijo que ocurren casos que no se pueden negar, pero es importa te este reforzamiento que manda la Presidenta de la República.

“Es importante este reforzamiento que nos manda la Presidenta de la República, porque así es como lo comentó el encargado de Defensa, de que venían en camino porque están más y en el transcurso en lo que vienen pues pasaron también estos otros hechos ( de la madrugada en Valles del Ejido donde fueron asesinadas dos personas)”, continuó.

“Estamos esperando que con este nuevo número podamos ya desplegar en todo el Municipio, para evitar más hechos”.

Expresó que hasta el momento han llegado a Mazatlán más de mil 500 elementos militares extra de los que normalmente se tienen en este Municipio.