$!Llegan porras y familias previo a la elección de la Reina del Carnaval de Mazatlán 2026

MAZATLÁN._ Minutos antes del inicio de la elección de la Reina del Carnaval de Mazatlán 2026, familiares, amigos y porras de las candidatas comenzaron a llegar este sábado a las afueras del teatro Ángela Peralta, donde se llevará a cabo el evento.

Poco a poco se acumuló la gente en el lugar para formar grupos y animar a su favoritas, mezclándose con algunos turistas que paseaban por el área y curiosos se acercaban a preguntar sobre el acontecimiento.

Por otra parte, en la Plazuela Machado no se registraba gran acumulación de gente, debido a que el Instituto de Cultura informó que no se colocarían pantallas para ver el evento debido a la persistente lluvia a lo largo del día.

En la zona tampoco se observa mucha presencia de elementos de seguridad.