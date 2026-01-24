$!Llegan porras y familias previo a la elección de la Reina del Carnaval de Mazatlán 2026

MAZATLÁN._ Minutos antes del inicio de la elección de la Reina del Carnaval de Mazatlán 2026, familiares, amigos y porras de las candidatas comenzaron a llegar este sábado a las afueras del teatro Ángela Peralta, donde se llevará a cabo el evento.
Poco a poco se acumuló la gente en el lugar para formar grupos y animar a su favoritas, mezclándose con algunos turistas que paseaban por el área y curiosos se acercaban a preguntar sobre el acontecimiento.
Por otra parte, en la Plazuela Machado no se registraba gran acumulación de gente, debido a que el Instituto de Cultura informó que no se colocarían pantallas para ver el evento debido a la persistente lluvia a lo largo del día.
En la zona tampoco se observa mucha presencia de elementos de seguridad.
Aunque sin mucha algarabía, la previa de la elección de Reina del Carnaval encendió los motores para la ceremonia, la cual se espera esté llena de espectáculo y emociones.
A 15 minutos para las 19:00 horas, la hora del evento, las puertas del Ángela Peralta se abrieron para permitir el ingreso los asistentes a la elección.
Al lugar ingresaron candidatos, la corte real del Carnaval 2025 y varios invitados, que comenzaron a tomar sus asientos en el teatro.
Algunas personas decidieron permanecer en las afueras a la espera de algún acompañante o más gente de sus porras, que hasta el momento han estado un poco apagadas.