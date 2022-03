$!Llegan últimos barcos camaroneros a Mazatlán ante cercanía de la veda en altamar; reportan bajas capturas

Aunque dijeron no saber aún cuántas embarcaciones de la flota camaronera mazatleca se encuentran todavía en labores de capturas, pescadores consultados expresaron que ya son pocas, pues de por sí nuevamente en esta temporada 2021-2022, que inició a las 6:00 horas del 21 de septiembre pasado, nada más zarparon cerca de la mitad de las aproximadamente 500 embarcaciones con que cuenta la flota de Mazatlán.

Una de las personas consultadas dijo que este tercer viaje estuvo “muy tronado” pues no sale ni para pagar el combustible, mucho menos el sueldo de los tripulantes.”

La producción está muy baja, 15 kilos, 20 kilos máximo en un lance, un promedio de 60, 50 kilos en toda la noche porque nada más de noche se pesca, no salen los gastos, ya ve que el combustible está muy caro, no hubo subsidio por dos años consecutivos y la gente así no gana nada”, expresó un pescador.

Agregó que pescan donde tienen conocimiento que hay producción como frente a Sonora, Nayarit, Jalisco.

En años anteriores les iba mejor porque sacaban para los gastos del viaje y les quedaba para el sustento de sus familias, pero ahorita hay poca producción y así la gente no gana para su familia, actualmente hay poca producción porque la temperatura del agua ha estado muy variable.