$!Llegará camión esterilizador esta semana a la colonia Francisco Solís, en Mazatlán

Del 4 al 7 de mayo, el camión esterilizador de Ecología estará disponible en la avenida General Pesqueira, esquina con Quintana Roo, en un horario de 8:00 a 11:30 horas, en las que podrán llevar a sus mascotas para recibir la cirugía sin costo, desparasitación y consultas.

Con el objetivo de reforzar las acciones de cuidado animal en el municipio, esta semana la dirección de Ecología y Medio Ambiente pondrá en marcha una nueva jornada de esterilización gratuita en la colonia Francisco Solís, donde las familias del sector podrán acceder servicio de forma directa.

Cabe recordar que estas jornadas están orientadas a promover el control responsable de perros y gatos, así como a prevenir problemáticas relacionadas con la sobrepoblación animal, ya que hoy en día aún existen muchos animales callejeros que pasan frío, hambre y abandono.

A través de sus redes sociales, el Gobierno Municipal realizó la invitación a la población a participar en esta campaña, aprovechando la presencia del camión esterilizador desde temprana hora y contribuyendo al bienestar de sus mascotas y al cuidado del entorno.

Durante el último mes, el camión de Ecología estuvo brindando atención médica a las mascotas de la colonia Francisco Alarcón y Casa Hogar, donde de lunes a jueves atendieron las inquietudes de decenas de mazatlecos, quienes continúan pidiendo que los servicios lleguen a su colonia.