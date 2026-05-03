$!Llegará camión esterilizador esta semana a la colonia Francisco Solís, en Mazatlán

Con el objetivo de reforzar las acciones de cuidado animal en el municipio, esta semana la dirección de Ecología y Medio Ambiente pondrá en marcha una nueva jornada de esterilización gratuita en la colonia Francisco Solís, donde las familias del sector podrán acceder servicio de forma directa.
Del 4 al 7 de mayo, el camión esterilizador de Ecología estará disponible en la avenida General Pesqueira, esquina con Quintana Roo, en un horario de 8:00 a 11:30 horas, en las que podrán llevar a sus mascotas para recibir la cirugía sin costo, desparasitación y consultas.
Cabe recordar que estas jornadas están orientadas a promover el control responsable de perros y gatos, así como a prevenir problemáticas relacionadas con la sobrepoblación animal, ya que hoy en día aún existen muchos animales callejeros que pasan frío, hambre y abandono.
A través de sus redes sociales, el Gobierno Municipal realizó la invitación a la población a participar en esta campaña, aprovechando la presencia del camión esterilizador desde temprana hora y contribuyendo al bienestar de sus mascotas y al cuidado del entorno.
Durante el último mes, el camión de Ecología estuvo brindando atención médica a las mascotas de la colonia Francisco Alarcón y Casa Hogar, donde de lunes a jueves atendieron las inquietudes de decenas de mazatlecos, quienes continúan pidiendo que los servicios lleguen a su colonia.