Llegará en diciembre la edición 14 del Ciclotour Mazatlán con 2 mil participantes

MAZATLÁN._ Con una reunión entre el organizador Carlos Steck y la Presidenta Municipal Estrella Palacios Domínguez, este lunes se ultimaron los detalles de lo que será la gran fiesta deportiva y turística del Ciclotour Mazatlán en su edificio 14, el cual se celebrará los días 6 y 7 de diciembre en el puerto y tendrá a más de 2 mil participantes.

Carlos Steck anunció que este año esperan la asistencia de ciclistas profesionales, campeones y corredores olímpicos de México, mientras que la sede oficial sería el Hotel Camino al Mar para mayor deleite de los visitantes.

“El ayuntamiento siempre nos apoya, nos ayuda con operativos de seguridad, de vialidad, limpieza de carreteras, además de todo el Instituto con Fabiola Verde que nos ayudan en la logística, permisos, oficios y todas estas acciones, así por eso venimos a invitar a la alcaldesa por el apoyo que siempre nos ha dado”, dijo Carlos Steck.

“El año pasado fueron 2 mil 215 ciclistas que vinieron de todo el país, incluso de Estados Unidos, y este año esperemos andar por un número similar porque los registros van muy bien. Este es el catorceavo año que se hace de manera interrumpida, estamos cambiando la sede para que la vista sea mejor”.

Explicó que la ruta de la carrera y paseo sobre ruedas visitará lugares emblemáticos de la ciudad, así como sindicaturas de la zona rural al sur de Mazatlán, exigiendo al máximo a los pedalistas con rutas de 70 y 140 kilómetros. Asimismo señaló que esperan una derrama económica entre los 15-18 millones de pesos durante ese fin de semana.

“Es una carrera muy divertida, muy emocionante y pues invitará a todo mundo a que vayan y aprecien porque en verdad es un espectáculo ver correr a los profesionales. Salimos a las 6:30 de la mañana el sábado, las dos rutas, las de 70 y la de 140 kilómetros. La ruta de 70 va a agarrar el malecón, va a dar vuelta en los Monos Bichis y se regresa para el lado del Mazagua a El Habal, nos metemos al pueblo del Salto y regresamos al Habal, Mazagua y al punto donde iniciamos”.

“La ruta de 140km sale al mismo tiempo que la de 70, pero ellos no se van a regresar en los Monos Bichis; siguen todo recto hasta el escudo, luego ya agarramos por la Gabriel Leyva para el aeropuerto, nos metemos en El Vainillo para Cofradía, el Recodo, la Presa Picachos, la Puerta de San Marcos, bajamos por la Noria, el Habal, Mazagua y al punto donde iniciamos”.

INSEGURIDAD SÍ INQUIETA A PARTICIPANTES, PERO LAS CONDICIONES SON BUENAS

Acerca de si hay alguna inquietud por parte de los participantes debido a la situación de seguridad que se vive en Sinaloa, Carlos Steck argumentó que ellos como organizadores ya han recorrido la ruta varias veces para observar las condiciones, y que en ningún momento se percató de señalas de inseguridad por la zona.

“Digamos que es un poco lo que escuchan mucho de lo que escuchan las personas de fuera. Nosotros nos hemos esforzado en recorrer la ruta, la hemos hecho ya cuatro veces en el último mes y les podría decir que está todo normal, todo tranquilo, nada fuera de lo que uno puede esperar”.

“Yo no le veo ningún riesgo a hacer la ruta, a recorrerla ni en carro ni en bici; esta es una actividad que nos motiva a la convivencia y deporte. Tampoco se trata como algunos nos ponen en redes, que queremos tapar el sol con un dedo porque la verdad que ya lo hemos hecho (el recorrido), yo he rodado solo hace tres semanas y en ningún momento sientes que estés haciendo algo que no debas. Mi percepción es que está tranquilo, no hay problema, todavía faltan tres semanas y aún hay tiempo para que la cosa se calme”.