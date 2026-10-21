$!Llegarán artesanías y tradiciones de los pueblos originarios a Mazatlán con el encuentro ‘Mammam Joowawi’

Con piezas elaboradas a mano y la participación de entre 40 y 50 artesanos de distintos municipios de Sinaloa, Mazatlán la sexta edición del encuentro artesanal “Mammam Joowawi”, que busca dar a conocer las expresiones culturales de los pueblos originarios y abrir oportunidades de venta para sus creadores, los días 14 y 15 de noviembre. Esta expo-venta de artesanía tradicional regional se desarrollará en dos sedes distintas, siendo el sábado 14 en la velaria de Playa Norte, frente al Parque Martiniano Carvajal, y el domingo 15, en la explanada de la Plazuela República, ambos días con horario de 9:00 a 21:00 horas. Así lo dio a conocer Bonifacio Ramírez Carmona, representante legal de la Asociación de Artesanos Indígenas de Sinaloa A.C., quien señaló que el encuentro forma parte de un proyecto que comenzó hace aproximadamente siete años en Guasave, con el propósito de visibilizar la artesanía sinaloense. Ramírez Carmona destacó que la iniciativa se extendió posteriormente a municipios como Mocorito, Ahome y El Fuerte, hasta integrar actualmente a entre 150 y 180 artesanos de gran parte del estado, de acuerdo con lo señalado en entrevista.







“El objetivo principal al inicio fue visibilizar la artesanía sinaloense. La iniciativa surgió en Guasave inicialmente y se fue ampliando a Mocorito, Ahome, El Fuerte. De tal manera que hoy abarcamos la mayoría de municipios del estado de Sinaloa con aproximadamente entre 150 y 180 artesanos”, comentó. El representante de los artesanos, detalló que en esta edición se dará especial importancia a la participación de artesanos indígenas rarámuris de Choix, tarámaris de Sinaloa de Leyva, tepehuanes de Escuinapa y Rosario, así como yoremes del norte de la entidad. “Es una manera de promover la artesanía sinaloense y particularmente la artesanía indígena yoreme, pero también la artesanía indígena rarámuri del municipio de Choix y la artesanía indígena tarámari del municipio de Sinaloa de Leyva y la artesanía indígena de los tepehuanes, principalmente del municipio de Escuinapa y Rosario”, declaró. Además, mencionó que también se han incorporado artesanos no indígenas, con lo que la asociación busca ampliar los espacios de promoción para distintas manifestaciones del trabajo manual sinaloense. “Los productos que se van a exponer son hechos totalmente a mano, entonces les pedimos que apoyen este esfuerzo de los artesanos indígenas y no indígenas de Sinaloa, porque ya se han integrado muchos artesanos de todo el estado”, manifestó.







El encuentro, cuyo nombre significa “Hecho a Mano” en yoreme, ha tenido ediciones en Mocorito, Ahome, Guasave y Culiacán, por lo que en esta ocasión, sus organizadores invitaron a la población mazatleca a conocer las piezas y respaldar directamente a quienes las elaboran. “Estamos invitando a la sociedad mazatleca a que nos acompañe. Los productos que se van a exponer son hechos totalmente a mano, entonces les pedimos que apoyen este esfuerzo de los artesanos indígenas y no indígenas de Sinaloa, porque ya se han integrado muchos artesanos de todo el estado”, dijo. Ramírez Carmona, destacó que, además de preservar técnicas y conocimientos, la actividad artesanal puede convertirse en una fuente de ingresos para las familias y en un atractivo para el turismo cultural. Como referencia, mencionó a Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Puebla, donde, sostuvo, las artesanías tienen una presencia importante en la oferta turística y contribuyen al sustento de sus creadores. “En otras entidades federativas como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, principalmente, se le da una gran importancia a la artesanía de estas entidades federativas. Han atraído el turismo y la venta de artesanía se ha constituido en una fuente de financiamiento para la manutención de las familias”, señaló. En este sentido, mencionó que en Sinaloa, la intención es ampliar el número de artesanos que reciben atención y oportunidades para exhibir y comercializar sus productos, de manera que su trabajo también contribuya a atraer visitantes y recursos al estado.