La próxima semana arribarán a Mazatlán cerca de 30 patrullas, 4 vehículos tácticos blindados tipo Black Mamba y un vehículo portador de drones para ampliar la cobertura y tiempo de respuesta en colonias y sindicaturas, manifestó el Secretario del Ayuntamiento, Abraham Alfonso Ávalos Osuna.

"Como lo anunció el día de hoy el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, y dando puntual cumplimiento a las gestiones realizadas por nuestra Presidenta Municipal, arribará a Mazatlán la próxima semana un importante parque vehicular táctico y operativo", añadió Ávalos Osuna este martes en la Vocería de Seguridad del Gobierno de Mazatlán.

"Este refuerzo consta de nuevas patrullas que ampliarán nuestra cobertura y tiempo de respuesta en colonias y sindicaturas, cuatro vehículos tácticos blindados tipo Black Mamba, diseñados para elevar la capacidad de reacción, y una unidad especializada portadora de drones con la que fortaleceremos las labores de inteligencia y vigilancia en áreas estratégicas".

Este equipo es parte del apoyo por cerca de 900 millones de pesos para reforzar la seguridad en Sinaloa y que fueron anunciados el pasado 9 de noviembre por el Gabinete de Seguridad en Mazatlán y que comenzaron a entregarse este martes en Culiacán.

"Al parecer son 30 patrullas que llegan la próxima semana, el día de hoy el Secretario Harfuch se encontró en Culiacán entregando y haciendo uso, van a entregar patrullas también allá, de igual manera cámaras de vigilancia aquí en Mazatlán, en el tramo carretero Mazatlán-Culiacán están reforzando la seguridad también elementos de la Guardia Nacional que siguen llegando", continuó Ávalos Osuna.

"Como comentamos la semana van a ser 4 mil elementos los que se sumen, han llegado alrededor de la mitad, los 2 mil elementos y seguimos trabajando en conjunto con las tres instancias de Gobierno".

En la conferencia de prensa, también encabezada por el Secretario de Seguridad Pública Municipal, General de Guardia Nacional de Estado Mayor, Remigio Cruz Domínguez, y por el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la misma corporación, Gustavo Osuna Bastidas, agregó como ya ha sido mencionado, se instalará en diciembre próximo en las carreteras Mazatlán-Culiacán 240 puntos de monitoreo.

“Como ya fue mencionado, se instalará en diciembre en la carretera Mazatlán-Culiacán 240 puntos de monitoreo en carreteras con 720 cámaras y 30 lectores de placa. Esta dotación de equipo representa un salto cualitativo para nuestra corporación, no se trata únicamente de sumar unidades sino de consolidar una estrategia de coordinación total entre el Gobierno de México y el Ayuntamiento de Mazatlán"

También dijo que la seguridad es la prioridad de este Gobierno Municipal y la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez participa a las 12:00 horas de este martes en la Mesa Estatal de Seguridad presidida por la Gobernadora Graciela Domínguez.

Además, todos los días se acude a la Mesa Regional de Construcción de Paz y los viernes a la Mesa de Atención de las Causas.

"Como parte de las mejoras del Municipio en temas de seguridad, por parte de la Secretaría de Marina se amplió la vigilancia en zonas marítimas federales con vigilancia en vehículos todo terreno tipo Racer, asimismo el H. Ayuntamiento dotó de una ambulancia para traslados al Escuadrón Acuático de Mazatlán", continuó, entre otros puntos.

También expresó que del lunes 16 al lunes 23 de noviembre se mantuvo un despliegue constante de acompañamiento institucional y de resguardo a las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad en diversas comunidades de la zona rural, y gracias a esta sinergia se lograron restablecer las líneas de energía eléctrica de manera segura y oportuna.

Informó que del 23 al 27 de noviembre se realizará el Congreso Internacional de Bomberos Mazatlán 2026 bajo el lema "Por una comunidad más segura", que reúne a más de 450 bomberos y especialistas de México, Estados Unidos y Chile.

Entre otros puntos, expresó que al desfile para conmemorar el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana congregó en este puerto a cerca de 16 mil personas y, al igual que en la zona rural, se logró un saldo blanco.