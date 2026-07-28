Llegó cauce del Arroyo Jabalíes casi al límite del desbordamiento: Obras Públicas

Tras manifestar que se intensificará la limpieza de canales y arroyos, el director de Obras Públicas Municipales, Martín Gallardo Noriega, manifestó que el cauce del Arroyo Jabalíes llegó cerca del límite del desbordamiento, además se construirá un puente en el vado del Venadillo.

“En esta lluvia en el tema de los canales nos ha ido bien, sin embargo, inmediatamente tenemos que ya reforzar la limpieza porque los canales vienen llenos de un montón de materia, ahorita hicimos unos recorridos nosotros, hicimos tres puntos con nuestra Presidenta (Municipal provisional; Minerva Osuna Zavala), fue en el Jabalíes donde el arroyo llegó cerca del límite del desbordamiento, pero no se desbordó”, expresó Gallardo Noriega en entrevista con personal de medios de comunicación este martes.

“Y luego en la Ampliación Villa Verde donde les preguntamos a los vecinos, ahorita ya no hay nada de tema de inundación, pero ahí sube rápido el agua y baja rápido, entonces les preguntamos a los vecinos, no se les metió el agua, quiere decir que la limpieza funcionó, sin embargo, ya lo tenemos que volver a limpiar porque toda el agua que viene desde Presas del Valle, la Avenida Múnich, todo eso llega hasta el Punto de la Ampliación Villa Verde y si no lo limpiamos ahorita para la siguiente lluvia se puede ocasionar un problema”.

También dijo que acudieron al Venadillo a revisar y valorar el tema del vado, ahí se tiene que hacer un puente porque los ductos que se tienen se tapan con la basura y eso hace que se remansa el agua y se pierda el cruce que tiene ese asentamiento humano.

“Que es importante decirlo: ahorita ellos tienen una salida alterna hacia Hacienda del Seminario, eso quiere decir que nunca quedan incomunicados, es importante que se sepa, sin embargo, el tema del canal y del arroyo hay que atenderlo”, agregó.