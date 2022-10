$!Llegó ‘El Químico’ como Alcalde y se va con una denuncia penal en su contra

Él, aún como Alcalde, no da el anuncio de su renuncia, lo hace Édgar Augusto González Zataráin, secretario de la Comuna. Mientras el ex Diputado local y ex Alcalde de Rosario, lee el oficio que entregó donde se detalla que se hace a un lado de la Presidencia Municipal, el morenista sonríe, saluda, muestra su mejor cara a quien fue a su informe, que también sería su último como Alcalde.

Minutos después toma el micrófono y habla desde su asiento sobre lo que lo motiva a dejar la Presidencia Municipal.

“Después de una profunda reflexión decidí aceptar la invitación que me hizo el Gobernador, Rubén Rocha Moya, de integrarme a su Gabinete como secretario de Turismo del Estado de Sinaloa, un gran honor que se me confiere y que valida el gran trabajo que el equipo de trabajo del Ayuntamiento realizó por Mazatlán”, relata el ex Alcalde.

En su discurso final, habla de dignidad y agradece a quien lo acompañó desde el año 2018, cuando se alzó con el triunfo por primera ocasión.

“Hoy con la frente en alto y de una forma digna, les agradezco a todos, infinitamente la colaboración que de una forma u otra han tenido con la ciudad, Mazatlán se reinventó como lo dice el video (pusieron un video donde enumeraron las acciones de su Gobierno), Mazatlán es otro, Mazatlán seguirá creciendo de manera insospechada, cosa que me halaga mucho, y pido a todos, a todas, su colaboración para seguir transformando a Mazatlán, por lo pronto yo me retiro a tratar temas que me importan y a trabajar conjuntamente con el Gobernador del Estado para trabajar que el turismo de Sinaloa, y de Mazatlán, que es mi ciudad de origen, crezca como nunca en la historia, les agradezco mucho a todas y todos”, expresa Benítez Torres sus primeras palabras como ex Presidente Municipal.

Entre las personas que se dieron cita en su informe, hay quien llora su salida sobre todo las asistentes que lucen costosos bolsos y que su función solo es recibir al Alcalde, abrirle la puerta de la camioneta y acompañarlo hasta la oficina de Presidencia. Los aplausos inundan la sala de Cabildo, toda una imagen contraría a la que recibió en la inauguración del beisbol en el Teodoro Mariscal, donde un inmenso estadio lo abucheó cuando fue presentado ante la gente.

Minutos después, ante los medios de comunicación, cambia un poco su discurso, reconoce lo ineludible, se va por la denuncia que interpuso la Auditoría Superior del Estado en su contra, pero dice que su conciencia está tranquila, defiende que nunca se robó un solo peso de Mazatlán.

El evento termina, pero los medios de comunicación esperan al ex Alcalde hasta que salga de las instalaciones del Ayuntamiento, las puertas suelen cerrarse a las 15:00 horas, el reloj llega a esa hora y “El Químico” no sale del que fue su despacho por años, la prensa deja el lugar y a los 10 minutos su camioneta negra sale rápidamente por la Calle 5 de mayo, vialidad que lo vio llegar como Alcalde y lo vio salir como un ciudadano más pero con un procedimiento penal en su contra.