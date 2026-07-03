$!Llena de esperanza solidaridad de los mazatlecos a Ciudad de los Niños; donativos garantizan su operación por dos meses

La respuesta de la sociedad mazatleca al llamado de apoyo realizado por Ciudad de los Niños ha superado las expectativas de la institución, permitiendo reunir una importante cantidad de alimentos y otros insumos que ayudarán a cubrir las necesidades de los menores y jóvenes que residen en el lugar durante aproximadamente dos meses. Así lo dio a conocer la Madre Ofelia Tiznado Lizárraga, una de las encargadas del lugar, quien expresó su agradecimiento por la generosidad mostrada por ciudadanos, empresas, escuelas, clubes deportivos y organizaciones sociales que se han sumado a la campaña de donación, aportando productos esenciales para el funcionamiento de la casa hogar.





Tiznado Lizárraga señaló que entre los artículos que más se han recibido se encuentran alimentos básicos que contribuirán a garantizar la alimentación de los residentes durante las próximas semanas. “La respuesta de la sociedad ha sido muy buena para apoyar a Ciudad de los Niños. Bendito sea Dios, hemos recibido una gran muestra de solidaridad. Lo que más hemos recibido es huevo, que es un producto perecedero, pero todo lo que la gente nos dona es de gran ayuda y se aprovecha”, comentó. “He confirmado en esta ocasión que hay mucha más gente buena que negativa. La respuesta de la sociedad ha sido realmente hermosa”, añadió.





La madre Ofelia mencionó que actualmente, la Ciudad de los Niños brinda atención a 26 menores y jóvenes, incluyendo estudiantes que cursan niveles educativos superiores y que continúan viviendo en la institución mientras concluyen su formación académica, por lo que todos ellos se verán beneficiados con los apoyos recibidos durante la campaña. En este sentido, la religiosa mencionó que la respuesta obtenida confirma la disposición de la comunidad para ayudar a quienes más lo necesitan y reconoció que durante los últimos días han acudido de manera constante personas y grupos organizados para entregar donativos. “Aproximadamente, estas donaciones nos podrían ayudar durante dos meses, y precisamente son meses difíciles para la institución, por lo que agradecemos empresas, instituciones educativas, clubes y muchas personas en lo particular que han venido continuamente a apoyarnos”, declaró. Entre quienes se han sumado a esta causa se encuentran instituciones educativas, integrantes de clubes de motociclistas, organismos de servicio como rotarios, instituciones gubernamentales y ciudadanos que, de manera individual o familiar, han acudido a realizar aportaciones. Tiznado Lizárraga comentó que el respaldo recibido ha sido constante y ha permitido fortalecer las reservas de alimentos y otros productos necesarios para la operación diaria de la casa hogar. Asimismo, explicó que, gracias a esta ola de solidaridad, la necesidad inmediata de alimentos se encuentra prácticamente cubierta, aunque la institución continúa requiriendo apoyo en otros rubros indispensables para la atención de los menores. Entre estas necesidades se encuentran los artículos de higiene personal, productos de limpieza para el hogar y para las instalaciones de la casa hogar, insumos que se utilizan diariamente y cuyo consumo es permanente debido al número de personas que viven en el lugar.



