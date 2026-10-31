$!Llenan de disfraces y dulces las calles del fraccionamiento El Cid en Mazatlán

MAZATLÁN._ Entre disfraces, dulces y personajes de terror, niños, jóvenes y adultos participaron en el tradicional festejo de Halloween en el fraccionamiento El Cid, donde las familias salieron a recorrer las calles del complejo habitacional para sumarse a la celebración. La noche de este 31 de octubre, las vialidades del desarrollo residencial se llenaron de pequeños caracterizados como superhéroes, monstruos, brujas, espectros de ultratumba y personajes de películas de terror, quienes acompañados de sus familiares tocaron puertas en busca de golosinas.





La tradición, que cada año reúne a numerosas familias, también tuvo como uno de sus puntos más concurridos el domicilio del cantante mazatleco Julio Preciado, donde decenas de niños hicieron fila para participar en el popular juego de “Dulce o Truco”. El intérprete, quien desde hace cerca de tres décadas acostumbra repartir dulces en su hogar durante esta fecha, se ha convertido en uno de los referentes de esta celebración en el fraccionamiento, al recibir a los pequeños que acuden con sus disfraces para continuar con la tradición.

A lo largo del recorrido se observaron familias completas que aprovecharon la ocasión para convivir y disfrutar de una de las celebraciones más esperadas por los niños, quienes lucieron vestuarios de distintos estilos, desde los clásicos personajes de Halloween hasta figuras populares del cine y la televisión. Aunque el personal de seguridad del complejo habitacional mantuvo una presencia activa durante la celebración, la circulación de niños y adultos disfrazados fue constante en las calles, en una jornada marcada por la convivencia familiar y la búsqueda de dulces. De esta manera, El Cid volvió a ser escenario de una tradición que año con año convoca a residentes y visitantes, quienes mantienen viva la costumbre de salir a las calles durante la noche de Halloween.