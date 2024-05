La escuela seguirá con puertas abiertas y receptora de cualquier propuesta de mejora en favor de las niñas, niños y adolescentes, mencionó, y al mismo tiempo refrendó el compromiso de seguir brindando el servicio educativo con esmero y gran profesionalismo por parte de todos los docentes.

En su mensaje, el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, exhortó a los jóvenes a tomar decisiones positivas que los ayuden a mejorar su futuro, principalmente las que se presentan en esta etapa de su vida.

“Hoy están en una edad en donde van a tomar decisiones muy importantes, ustedes en secundaria, decisiones entre le sigo estudiando o no estudio o me voy a trabajar; decisiones en donde valoro lo que me da mi padre, mi mamá o no lo valoro; me voy por el camino fácil o sigo luchando para hacer grande mi carrera, mi profesión, para hacer grande mi futuro”, expresó.

Reconoció que no hay cosa tan importante como la educación en la cual tienen que trabajar todos de la mano, haciendo cada uno la parte que le corresponde. El Gobierno cumpliendo la parte de atender las necesidades de infraestructura educativa; los maestros brindando educación de calidad; y los padres de familia cuidando a sus hijos después del horario escolar.

“Es una tarea enorme, la que los gobiernos tenemos en materia educativa, todos los niveles de gobierno, el estatal, el federal, el municipal tenemos una gran una gran tarea fundamental... Es una satisfacción para mí poder estar yendo a las escuelas primarias, secundaria, jardines de niños y estar participando de manera decidida con un poquito, un granito de arena en lo que las escuelas requieren en infraestructura”, dijo.

Al finalizar la ceremonia cívica, se hizo entrega de reconocimientos a los alumnos Ana Sofía Floriano Barreto de primer grado; Néstor Uziel García Luna, de segundo; y Elizabeth Pérea Rodríguez, de tercero de secundaria; y posteriormente la donación de asta, bandera y material deportivo, así como la plantación de un árbol en señal de vida.