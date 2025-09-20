Lleva Gobierno de Mazatlán programa de descacharrización y fumigación para evitar propagación del dengue

Con la intención de prevenir el mosquito del dengue y sus enfermedades, cada viernes el Gobierno Municipal continúa realizando las jornadas de descacharrización y fumigación en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado; así lo informó la Alcaldesa Estrella Palacios en atención a medios.

Destacó que son ya alrededor de 10 colonias las que se han visto beneficiados por estos servicios de fumigación, entre las que destacan Fovisste, Jabalíes, Centro, Lázaro Cárdenas, Lomas de San Jorge, Misiones, Villa Galaxia, Flores Magón, 12 de mayo, Benito Juárez, entre otras.

“Los viernes estamos haciendo un programa de descacharrización y de fumigación contra el dengue. Entonces, hemos estado visitando varias colonias en total coordinación con la Secretaría de Salud del Estado; hemos llevado a cabo este programa en Flores Magón, en la 12 de mayo, en la Juárez, en el sector 3, y esta semana se fumigaron las colonias Fovisste, Jabalíes, Centro, Lázaro Cárdenas, Lomas de San Jorge y Misiones”, dijo Palacios Domínguez.

“La programación de fumigaciones se ajusta semanalmente según los índices de caso de dengue que se tengan, y la detección de huevecillos en trampas de monitoreo”, añadió.

De igual forma, recalcó la invitación para que la ciudadanía se sume a estas campañas y saquen a la calle muebles viejos, partes de autos y demás chatarras que no necesitan; lo cual puede evitar que más adelante se genere el mosquito del dengue por contaminación.

“Esto es algo muy importante porque también otra de las peticiones que hemos tenido en Atención Ciudadana son las campañas de fumigación; así que decirles a todas y todos que ya se está haciendo todos los viernes, y también vamos a estar ahí poniendo en redes sociales para que aprovechen”.

“La gente podrá sacar muebles pesados o las cosas que quieran que nos llevemos en los carros de volteo; entonces que estén muy pendientes para que sepan cuando los vamos a estar visitando”.