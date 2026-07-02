$!Lleva Movimiento Ciudadano mensaje de unidad en Mazatlán a través del Mundial

MAZATLÁN._ Con la entrega de calendarios de la Copa del Mundo y artículos promocionales, Movimiento Ciudadano realizó una activación en Mazatlán como parte de una estrategia nacional para fomentar la convivencia familiar y aprovechar el entusiasmo que genera el futbol entre la población.
Así lo informó el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Raúl “Pío” Esquer Peiro, quien señaló que este tipo de actividades ya se han llevado a cabo en municipios como Culiacán y Ahome, y forman parte de una campaña que se desarrolla en distintas ciudades del País.
Mencionó además que la intención es acercarse a la ciudadanía a través de un tema de interés general como el Mundial de Futbol, promoviendo la unión familiar y el ambiente festivo que caracteriza a este evento deportivo.
“Estamos hablando del Mundial, estamos repartiendo un calendario de la Copa del Mundo ya actualizado. La idea de hacer este tipo de activismo es revivir la Copa del Mundo, revivir la unidad familiar y la fiesta que es el futbol ante esta situación que vive Sinaloa”, comentó.
Además, el representante estatal de Movimiento Ciudadano señaló que la actividad busca llevar un mensaje positivo a la población sinaloense y contribuir a fortalecer los espacios de convivencia social en medio de la situación que enfrenta actualmente el estado.
Durante la jornada, que tuvo lugar en el Monumento a la Perla, militantes y simpatizantes del partido interactuaron con ciudadanos en la vía pública, entregando materiales alusivos a la justa mundialista y compartiendo información sobre las actividades que impulsa el instituto político.
El dirigente destacó que la respuesta de la ciudadanía ha sido favorable, al asegurar que las personas han recibido con entusiasmo la iniciativa y han mostrado interés por participar en las dinámicas realizadas.
Respecto a las recientes celebraciones por los triunfos de la Selección Mexicana, Esquer Peiro consideró que se trata de una manifestación ciudadana que trasciende los colores partidistas y refleja el entusiasmo que el futbol despierta en todo el País.
“La gente muy receptiva, muy motivada; la verdad que nos ha recibido muy bien, por lo que los festejos no son exclusivos de Movimiento Ciudadano, toda la ciudadanía festejó los triunfos, sobre todo el del martes”, declaró.
“Estamos de fiesta, pero estamos de fiesta toda la ciudadanía”.
Por otro lado, “Pío” Esquer indicó que Movimiento Ciudadano mantiene recorridos permanentes en diferentes municipios para escuchar a la población y fortalecer su estructura interna, particularmente mediante la incorporación de perfiles ciudadanos y jóvenes interesados en participar en la vida pública.
Asimismo, señaló que, rumbo al próximo proceso electoral, el partido se encuentra enfocado en la consolidación de sus estructuras y en la búsqueda de personas con capacidad, honorabilidad, vocación de servicio y compromiso con sus comunidades, aunque aclaró que aún no existen definiciones sobre posibles candidaturas en Mazatlán.
“Lo que estamos haciendo es fortaleciendo al partido, actualizando las estructuras y recorriendo el estado para escuchar a la gente. Estamos sumando muchos perfiles ciudadanos y sobre todo muy enfocados en los jóvenes”, expresó.
“La gente tiene mucha exigencia, sobre todo con los perfiles. Estamos checando que tengan honorabilidad, compromiso con su comunidad, capacidad y talento, pues en la función pública debe ser básico que tengas gente capaz en esas funciones y también vocación de servicio”.