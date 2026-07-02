$!Lleva Movimiento Ciudadano mensaje de unidad en Mazatlán a través del Mundial

MAZATLÁN._ Con la entrega de calendarios de la Copa del Mundo y artículos promocionales, Movimiento Ciudadano realizó una activación en Mazatlán como parte de una estrategia nacional para fomentar la convivencia familiar y aprovechar el entusiasmo que genera el futbol entre la población. Así lo informó el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Raúl “Pío” Esquer Peiro, quien señaló que este tipo de actividades ya se han llevado a cabo en municipios como Culiacán y Ahome, y forman parte de una campaña que se desarrolla en distintas ciudades del País. Mencionó además que la intención es acercarse a la ciudadanía a través de un tema de interés general como el Mundial de Futbol, promoviendo la unión familiar y el ambiente festivo que caracteriza a este evento deportivo. “Estamos hablando del Mundial, estamos repartiendo un calendario de la Copa del Mundo ya actualizado. La idea de hacer este tipo de activismo es revivir la Copa del Mundo, revivir la unidad familiar y la fiesta que es el futbol ante esta situación que vive Sinaloa”, comentó.







Además, el representante estatal de Movimiento Ciudadano señaló que la actividad busca llevar un mensaje positivo a la población sinaloense y contribuir a fortalecer los espacios de convivencia social en medio de la situación que enfrenta actualmente el estado. Durante la jornada, que tuvo lugar en el Monumento a la Perla, militantes y simpatizantes del partido interactuaron con ciudadanos en la vía pública, entregando materiales alusivos a la justa mundialista y compartiendo información sobre las actividades que impulsa el instituto político. El dirigente destacó que la respuesta de la ciudadanía ha sido favorable, al asegurar que las personas han recibido con entusiasmo la iniciativa y han mostrado interés por participar en las dinámicas realizadas.





