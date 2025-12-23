$!Lleva Nadia un bocado de felicidad en plena Navidad

Tras 10 años, Nadia de la Mora Anguiano continúa llevando la navidad a cientos de corazones necesitados. “Ya tengo 10 años con mis fondos y pues consigo donaciones de ropa, de medicamentos, y cuando puedo saco toda la ropa todos los medicamentos, todo lo que me donen. A veces también me donan muebles, colchones, cosas, y depende, yo veo la necesidad de cada persona, porque pues ya les conozco casi a todos y se hace lo humanamente posible, cuando me piden necesito un colchón, ropa y así pues es como vengo apoyando”. Con más de una década Nadia se ha dedicado a llevar un poco de gozo a casi 200 personas en la noche de Navidad a quienes más lo necesitan repartiendo, desde cenas, dulces, pasteles, ropa y juguetes a personas muy vulnerables sin hogar ni posibilidades económicas por diversos lugares de la periferia de la ciudad y en comunidades cercanas.





“Hasta donde he podido he llegado, no me quedo en un solo lugar porque sé que hay mucha necesidad en muchos hogares y el alimento alegra les el alma triste”, expresó. Dijo que no solo reparte un poco de felicidad en esta época, sino que también estableció hace siete años un comedor comunitario en Loma Bonita, para que martes y jueves vayan quienes no tienen para llevarse un bocado y ha beneficiado a más personas, desde bebés hasta personas mayores de distintos sitios de la ciudad, invasiones, a los desplazados y a gente que me dicen no tienen para comer.



