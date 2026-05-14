$!Lleva Periferia Subversiva despensas a comunidades de la sierra afectadas por la violencia en el sur de Sinaloa

Frente a la crisis alimentaria que atraviesan algunas comunidades de la sierra del Sur de Sinaloa, agravada por la violencia y el abandono institucional, la colectiva feminista Periferia Subversiva realizó su primera entrega de despensas en la comunidad de Chirimoyos, Concordia, como parte de una campaña de solidaridad impulsada por ciudadanos y organizaciones.
Fue a través de una publicación difundida en sus redes sociales que la colectiva informó este importante logro a través de esta iniciativa, la cual logró reunir y entregar un total de 60 despensas ante la buena respuesta por parte de la sociedad.
En su comunicado, Periferia Subversiva agradeció el respaldo de las personas que han realizado donaciones económicas, quienes han aportado alimentos, compartido información y participado en la construcción de esta red de apoyo comunitario.
“Gracias a todas las personas que han donado, compartido, acompañado y ayudado a sostener esta red de solidaridad. Con tu ayuda ya hemos entregado las primeras 60 despensas en Chirimoyos, Concordia, como parte de la campaña en solidaridad a comunidades de la sierra sur de Sinaloa que actualmente enfrentan una crisis alimentaria agravada por la narcoviolencia y el abandono institucional”, se lee.
La colectiva explicó que las comunidades serranas enfrentan actualmente un escenario complicado derivado de la violencia extrema y control territorial por parte de grupos delictivos en la región, así como la falta de apoyo institucional, lo que ha impactado directamente en el acceso a alimentos y condiciones de vida de numerosas familias.
Ante este panorama, Periferia Subversiva impulsó esta campaña de recaudación y acopio con la finalidad de poder llevar ayuda alimentaria a las zonas más afectadas, comenzando por la comunidad de Chirimoyos.
De acuerdo con la colectiva, cada despensa entregada representa el resultado de un esfuerzo colectivo en el que participaron personas de distintas partes de Sinaloa y el país, quienes colaborado para poder sacar adelante esta campaña.
“Cada despensa entregada existe gracias a quienes se organizaron, donaron alimentos, hicieron aportaciones económicas, compartieron publicaciones o simplemente ayudaron a mover la palabra. Nada de esto sería posible sin el esfuerzo colectivo”, compartieron.
La colectiva feminista destacó que, aunque ya comenzaron las entregas de apoyos, la situación en la sierra continúa siendo compleja y todavía existen muchas familias que requieren acompañamiento y asistencia alimentaria.
Por tal motivo, informó que la campaña se mantiene habilitada a través de la página digital GoFundMe y Amazon para recaudar fondos y productos mientras continúe la emergencia en las comunidades de la sierra de Sinaloa.
“La situación en la sierra continúa siendo crítica y todavía faltan muchas familias por acompañar. Por ello, tanto nuestro carrito de Amazon como el GoFundMe permanecerán activos hasta que las condiciones mejoren en Chirimoyos y las comunidades cercanas”, publicaron.
Por otro lado, Periferia Subversiva señaló que su intención no se limita únicamente a la entrega de despensas, sino que también busca generar redes de organización comunitaria y solidaridad que permitan sostener a las comunidades frente a escenarios de violencia y abandono.
“Seguimos trabajando para construir formas más integrales de acompañamiento comunitario, porque creemos que sostener la vida también implica construir redes, memoria y organización frente a la violencia y el abandono”, puntualizó.
Periferia Subversiva ha mantenido en distintos momentos actividades relacionadas con el acompañamiento social, la defensa de derechos humanos y el apoyo comunitario, especialmente en contextos donde consideran que las instituciones han sido insuficientes para atender las necesidades de la población.
De esta forma, la colectiva reiteró el llamado a la ciudadanía para continuar apoyando la campaña y no dejar solas a las familias serranas que enfrentan dificultades derivadas de la inseguridad y falta de recursos básicos.
Apoyos
Para las personas interesadas en apoyar esta campaña humanitaria, la colectiva feminista Periferia Subversiva invitó a mantenerse al pendiente de sus redes sociales oficiales, donde compartirán información sobre donaciones, centros de acopio y distintas acciones de solidaridad dirigidas a las comunidades de la sierra del Sur de Sinaloa.