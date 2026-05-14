$!Lleva Periferia Subversiva despensas a comunidades de la sierra afectadas por la violencia en el sur de Sinaloa

Frente a la crisis alimentaria que atraviesan algunas comunidades de la sierra del Sur de Sinaloa, agravada por la violencia y el abandono institucional, la colectiva feminista Periferia Subversiva realizó su primera entrega de despensas en la comunidad de Chirimoyos, Concordia, como parte de una campaña de solidaridad impulsada por ciudadanos y organizaciones. Fue a través de una publicación difundida en sus redes sociales que la colectiva informó este importante logro a través de esta iniciativa, la cual logró reunir y entregar un total de 60 despensas ante la buena respuesta por parte de la sociedad.

En su comunicado, Periferia Subversiva agradeció el respaldo de las personas que han realizado donaciones económicas, quienes han aportado alimentos, compartido información y participado en la construcción de esta red de apoyo comunitario. “Gracias a todas las personas que han donado, compartido, acompañado y ayudado a sostener esta red de solidaridad. Con tu ayuda ya hemos entregado las primeras 60 despensas en Chirimoyos, Concordia, como parte de la campaña en solidaridad a comunidades de la sierra sur de Sinaloa que actualmente enfrentan una crisis alimentaria agravada por la narcoviolencia y el abandono institucional”, se lee.

La colectiva explicó que las comunidades serranas enfrentan actualmente un escenario complicado derivado de la violencia extrema y control territorial por parte de grupos delictivos en la región, así como la falta de apoyo institucional, lo que ha impactado directamente en el acceso a alimentos y condiciones de vida de numerosas familias. Ante este panorama, Periferia Subversiva impulsó esta campaña de recaudación y acopio con la finalidad de poder llevar ayuda alimentaria a las zonas más afectadas, comenzando por la comunidad de Chirimoyos.

De acuerdo con la colectiva, cada despensa entregada representa el resultado de un esfuerzo colectivo en el que participaron personas de distintas partes de Sinaloa y el país, quienes colaborado para poder sacar adelante esta campaña. “Cada despensa entregada existe gracias a quienes se organizaron, donaron alimentos, hicieron aportaciones económicas, compartieron publicaciones o simplemente ayudaron a mover la palabra. Nada de esto sería posible sin el esfuerzo colectivo”, compartieron. La colectiva feminista destacó que, aunque ya comenzaron las entregas de apoyos, la situación en la sierra continúa siendo compleja y todavía existen muchas familias que requieren acompañamiento y asistencia alimentaria. Por tal motivo, informó que la campaña se mantiene habilitada a través de la página digital GoFundMe y Amazon para recaudar fondos y productos mientras continúe la emergencia en las comunidades de la sierra de Sinaloa.