$!Llevan atención médica gratuita a comunidades alejadas de Sinaloa

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informa que continúa con la Jornada de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso en Sinaloa.

Estas acciones se llevan a cabo en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno y del sector salud, con el objetivo de acercar servicios médicos y de asistencia social a las comunidades más alejadas de Sinaloa.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que personal naval y vehículos de la Cuarta Región Naval participan en el traslado de personal civil, medicamentos, material de curación y diversos insumos necesarios para brindar atención médica y realizar actividades de labor social en beneficio de la población.