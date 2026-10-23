$!Llevan atención médica gratuita a comunidades alejadas de Sinaloa

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informa que continúa con la Jornada de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso en Sinaloa.
Estas acciones se llevan a cabo en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno y del sector salud, con el objetivo de acercar servicios médicos y de asistencia social a las comunidades más alejadas de Sinaloa.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que personal naval y vehículos de la Cuarta Región Naval participan en el traslado de personal civil, medicamentos, material de curación y diversos insumos necesarios para brindar atención médica y realizar actividades de labor social en beneficio de la población.
Invitan a la población a aprovechar los servicios
En este sentido, se invita a los habitantes de las comunidades participantes a aprovechar estos servicios, que se ofrecen de manera totalmente gratuita.
La jornada continuará el jueves 29 de octubre en los poblados de El Palmito y Santa Lucía, y concluirá el viernes 30 de octubre en las comunidades de Palmillas e Iguanas.
Durante estas jornadas se brindarán consultas de medicina general, atención odontológica, orientación nutricional y pláticas de promoción de la salud.
Asimismo, se ofrecerán servicios de peluquería, reparación de electrodomésticos y orientación sobre oportunidades laborales y académicas.