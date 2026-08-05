$!Llevan atenciones y servicios a las Jornadas de Paz a la colonia El Venadillo

Atenciones y servicios por parte de instituciones de los tres niveles de gobierno se brindan este miércoles y jueves a los vecinos de la colonia El Venadillo y asentamientos humanos aledaños con las Jornadas de Paz. Es en la cancha de dicha colonia, ubicada entre las calles Ángel Flores y Pastor Zazueta, donde personal de instituciones como el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Protección Civil, Procuraduría Federal del Consumidor, Registro Civil, entre otras, brindan estos dos días la atención a las personas que acuden a este lugar de las 8:00 a las 14:00 horas. “Estaremos los días de hoy miércoles y mañana jueves a partir de las ocho de la mañana y hasta las dos de la tarde con la presencia de muchas instancias de los gobiernos estatal, municipal y federal”, dijo el comisionado de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Olivares Linares. “Aquí se otorgan muchos servicios, por ejemplo, actas de nacimiento sin costo alguno, ya ve que cuando se tramitan en línea pues tiene un costo de derechos, se tiene que pagar los derechos, aquí son totalmente gratuitas, viene la Dirección General del Registro Civil del Gobierno de Sinaloa a incorporarse a esta campaña, por ejemplo la Leche Liconsa a bajo costo”.







También brindan atención y servicios la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, el Instituto Municipal de las Mujeres, el Sistema DIF Municipal, entre otros. “El llamado es a que acudan por favor a estos servicios que les acerca a las instancias de los tres niveles de gobierno para que hagan uso, para que aprovechen estos beneficios de que los servicios llegan hasta la colonia El Venadillo, ya no tienen que trasladarse a distintas oficinas”, añadió Olivares Linares. El Gobierno del Estado se ha unido a este llamado del Gobierno federal para que acerque no solamente este servicio del Registro Civil, sino que además es gratuito. “Entonces el llamado es a que acudan las y los vecinos del Venadillo y que aprovechen estas Jornadas de Paz que trae el Gobierno de México, esta es la Jornada 10 desde que iniciamos aquí en Mazatlán por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las atenciones han sido más de 26 mil en estas 10 jornadas por distintas colonias del municipio de Mazatlán”, continuó el funcionario público federal en entrevista.





