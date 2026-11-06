Llevan educación vial a las aulas y orientan a jóvenes para tramitar su licencia en Mazatlán

La presencia de adolescentes que ya se trasladan en vehículos y motocicletas, algunos sin licencia, es una de las situaciones que atiende el Departamento de Educación Vial mediante cursos en secundarias y preparatorias de Mazatlán, informó su coordinador, Hedilberto Hernández Cabada.

Hernández Cabada explicó que las visitas buscan acercar a los estudiantes conocimientos de educación y seguridad vial, además de orientarlos sobre el procedimiento para obtener una licencia de conducir.

En este sentido, señaló que durante los recorridos por los planteles observan estacionamientos ocupados por motocicletas, lo que muestra que parte del alumnado ya utiliza este tipo de transporte.

“Vamos a las preparatorias o a las secundarias y vemos los estacionamientos llenos de motocicletas. Entonces, son jóvenes que ya están conduciendo un vehículo, ya lo están manejando, pero no tienen la licencia de conducir”, manifestó.

Ante esta situación, el personal imparte los cursos en las propias instalaciones escolares y registra a quienes tienen edad para iniciar el trámite, principalmente jóvenes de entre 16 y 18 años.

Explicó que la capacitación recibida en los planteles puede ser tomada en cuenta cuando los estudiantes acuden posteriormente a la dependencia para solicitar su licencia.

Por tal motivo, destacó que en esos casos, no tienen que repetir el curso, pero sí deben presentar los exámenes teórico y práctico, mediante los cuales se evalúan sus conocimientos y habilidades.

“Les llevamos el curso de educación vial ahí, se anotan todos en una lista y cuando ellos desean realizar o dar el trámite a su licencia vienen para acá”, declaró

Las actividades no se limitan a adolescentes que ya conducen, ya que el Departamento de Educación Vial también trabaja con alumnos de primaria y preescolar, utilizando dinámicas acordes con su edad.

El coordinador indicó que las escuelas solicitan estas visitas y que, después de recibirlas, suelen recomendar el programa a otros planteles, lo que genera nuevas peticiones.

“Las mismas escuelas les gusta y ellos mismos empiezan a difundirlo, las demás escuelas empiezan a pedir el programa también”, comentó.

En lo que respecta a las condiciones para la conducción de menores de edad y la participación de sus padres en el trámite de las licencias, Hernández Cabada señaló que, según las disposiciones que aplica la dependencia, la licencia de aprendiz permite manejar de las 6:00 a las 22:00 horas.

Por tal motivo, mencionó que dentro de ese periodo, el adolescente puede conducir sin necesidad de llevar un acompañante.

“El menor puede manejar, puede conducir el vehículo solo, no hay necesidad de que lleve a un acompañante, dentro de ese horario, de las 6 de la mañana a las 10 de la noche”, expresó.

Además, agregó que antes de entregar el documento también se ofrece una orientación a los padres de familia, con énfasis en el horario que debe respetar el menor.

De acuerdo con el procedimiento descrito por el funcionario, si un adolescente es detectado conduciendo fuera del horario autorizado, el vehículo puede ser retirado de circulación y llevado a una pensión, mientras que el menor, sería trasladado a la Procuraduría de Protección del DIF para permanecer bajo resguardo hasta que sus padres acudan a recogerlo.

“No se detiene el menor, únicamente se lleva a la Procuraduría, que es la instancia que se encarga de la protección de niños y niñas y adolescentes”, señaló.

Hernández Cabada también advirtió que conducir fuera del horario autorizado puede generar problemas con la cobertura del seguro en caso de accidente.

Por otro lado, en lo que respecta a la licencia de motociclista para menores desde los 16 años, sostuvo que no tiene la misma restricción horaria y que se requiere la firma de una carta responsiva por parte del padre o la madre.

Destacó que mediante ese documento, los adultos se comprometen a vigilar la conducción del adolescente.

Insistió en la participación de las familias tanto en el trámite como en la supervisión posterior, mientras que los cursos escolares buscan que los jóvenes conozcan las reglas y responsabilidades antes de incorporarse al tránsito.