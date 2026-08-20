$!Llevan en Mazatlán las Jornadas de Paz en la Colonia Urías

Instituciones de los tres niveles de Gobierno brindaron este jueves atenciones y servicios en las Jornadas de Paz realizadas en la plazuela de la Colonia Urías, a las que asistió la Alcaldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala. Durante un recorrido por los diferentes módulos para acercar servicios, programas y orientación a la población, Osuna Zavala, expresó que en estas Jornadas se solicitan muchas actas de nacimiento, lo referente a educación para adultos, ya que le comentan que hay un alto porcentaje de jóvenes menores de 23 años que están cursando Primaria y Secundaria.

“Dicen que terminan la Primaria, pero pocos se van a la Secundaria, pero si está la alfabetización muy fuerte”, añadió. “Ahorita me solicitó una señora, que tiene su hijo que no está bien de salud, me solicitó las Casas del Bienestar, me dice que no está el módulo, pero nosotros le vamos a ayudar a hacer el trámite, ya le tomamos los datos, ahorita salieron los jóvenes a las casas para ver cuáles son las necesidades y apoyar a las personas”.

Reiteró que lo que más solicitan las personas en estas Jornadas de Paz son actas de nacimientos, sillas de ruedas, lo relacionado a las Casas del Bienestar, bastones para personas mayores y leche Liconsa. Osuna Zavala recorrió los diferentes módulos acompañada de por el comisionado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Olivares Linares y el Coordinador de las Jornadas de Paz, Brayan Moreno Álvarez.