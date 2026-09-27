$!Llevan mensaje de apoyo y esperanza a personas que enfrentan depresión

Con un mensaje de esperanza y acompañamiento para personas que atraviesan situaciones difíciles relacionadas con la depresión, se realizó en el Parque Martiniano Carvajal el evento Mega Help | 100 por ciento Valor a la Vida. Sarahí Sánchez y Vaniela Leal, coordinadoras del evento en Mazatlán, explicaron que esta jornada se realiza una vez al año durante septiembre y que en el puerto cuenta ya con más de cinco ediciones, tres de ellas en el Parque Martiniano Carvajal. Durante aproximadamente una hora, los asistentes participaron en actividades como baile, canto y sorteos, además de contar con un espacio denominado “Rincón del Desahogo”, destinado a quienes necesitaban hablar sobre alguna situación que les estuviera afectando.









Las coordinadoras señalaron que en este espacio integrantes de la asociación escuchan a las personas y les brindan palabras de apoyo, pues, indicaron, en ocasiones quienes atraviesan por una situación de depresión pueden sentir que no encuentran una salida. “Hay mucha gente que necesita hablar, desahogarse, muchas personas no ven una salida para nada y por eso tenemos este rincón de desahogo”, explicó Sánchez. Sánchez comentó que quienes participan como voluntarios no necesariamente son especialistas en salud mental, sino personas que han enfrentado situaciones similares y que tras superarlas decidieron brindar acompañamiento a otras personas. Indicó que cuando consideran necesario también brindan seguimiento y buscan orientar a las personas para que puedan recibir apoyo adicional.









Por su parte, Leal explicó que Mega Help es una agrupación que nació en Brasil y que actualmente mantiene presencia en distintos países, entre ellos México, Estados Unidos y Canadá. Señaló que en México cuenta con presencia en los diferentes estados del País, donde realizan actividades de acompañamiento y apoyo para personas que atraviesan por situaciones relacionadas con la depresión y otros problemas emocionales. De acuerdo con las coordinadoras, entre los casos que han identificado con mayor frecuencia se encuentra la depresión, además de situaciones relacionadas con ansiedad y señalaron que han atendido principalmente a jóvenes, desde adolescentes hasta personas de alrededor de 30 años. “En la mayoría de los casos son jóvenes, entre 13, 15 a 30 años”, comentaron.



