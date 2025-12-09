Llevará Cáritas Mazatlán alegría a la comunidad de Palmillas con posada navideña

Con el propósito de llevar unas felices fiestas a los lugares más recónditos de la región, Cáritas Mazatlán realizará este próximo domingo 14 de diciembre su posada navideña en la comunidad de Palmillas, donde los pobladores y aledaños podrán disfrutar de un día con regalos, comida y diversión.

El Padre Rafael Martínez, director de la casa de asistencia, informó que buscarán dar apoyos de despensas a 150 familias de dicha comunidad y sus alrededores; mientras que para los niños llevarán presentes como dulces, juguetes, piñatas y otros objetos que fueron donados por los fieles mazatlecos.

“Vamos a realizar una actividad en la comunidad de Palmillas y los alrededores, donde se van a congregar tres comunidades alrededor del pueblo para que les demos el beneficio del apoyo en despensa y celebrarles a los niños su posada con juguetes, dulces, etcétera”, dijo Martínez Gallardo.

“De hecho, estuvimos solicitando donativos a través de la Parroquia de San Carlos Borromeo, quienes nos apoyan tanto, y de otros benefactores de aquí de la comunidad, de la sociedad en general también. Entonces, tenemos el proyecto de tener a 150 familias con sus despensas, juguetes y la piñata”.

Indicó que se sienten muy agradecidos por todos los apoyos que reciben a lo largo del año, ya que sin su caridad, ellos no podrían llevar a cabo este tipo de posadas o donativos en lugares marginados de la ciudad. Cabe recordar que Cáritas Mazatlán también tiene eventos en Día de Reyes y Día del niño.

LLAMA A SOLTAR EL RENCOR Y COMPARTIR LAS FIESTAS EN FAMILIA

Por otro lado, el Padre Martínez hizo un llamado a la ciudadanía mazatleca para dejar de lado los rencores y las venganzas en esta época de fiestas decembrinas, pues Dios no invita a estar siempre en familia y vencer a la soledad con su compañía.

“Si una persona sigue guardando su rencor o no perdona algo, está siendo esclava de ese sentimiento de deseo de venganza, de rencor y de no perdón. Entonces, esa persona no vive la libertad, ni de mente, ni de alma, ni física; por lo que deben buscar algo que les de felicidad, salud física, mental, espiritual, como lo es vivir las fechas en familia y solidarizarse con los demás..

“La vida no la podemos vivir en solitario, la vida tenemos que vivirla con los demás, y solo así es como somos y seremos felices, porque si hay algo que nos falta a nosotros, los demás no lo podrán proporcionar y llenar ese espacio”.