$!Llevará Gobierno de Mazatlán jornada gratuita de esterilización a Villa Unión este viernes 20

MAZATLÁN._ Como parte de las acciones para fomentar el cuidado responsable de las mascotas, el Gobierno de Mazatlán llevará el camión esterilizador a la sindicatura de Villa Unión, a través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente.
A través de un comunicado se informó que la jornada se realizará este viernes 20 de marzo, en un horario de 08:30 a 12:00 horas, en la calle Constitución, a un costado de la parroquia, donde se brindará el servicio gratuito de esterilización para perros y gatos.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca contribuir a la disminución de la sobrepoblación de animales en situación de calle, así como prevenir problemas de salud pública, promoviendo al mismo tiempo una cultura de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
La Dirección de Ecología y Medio Ambiente invita a la ciudadanía de Villa Unión y zonas aledañas a aprovechar este servicio, reiterando el compromiso de la administración municipal de acercar programas que impacten positivamente en el bienestar de las familias mazatlecas y sus mascotas.