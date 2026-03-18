$!Llevará Gobierno de Mazatlán jornada gratuita de esterilización a Villa Unión este viernes 20

MAZATLÁN._ Como parte de las acciones para fomentar el cuidado responsable de las mascotas, el Gobierno de Mazatlán llevará el camión esterilizador a la sindicatura de Villa Unión, a través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente.

A través de un comunicado se informó que la jornada se realizará este viernes 20 de marzo, en un horario de 08:30 a 12:00 horas, en la calle Constitución, a un costado de la parroquia, donde se brindará el servicio gratuito de esterilización para perros y gatos.