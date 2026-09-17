$!Llevarán jornada de esterilización de mascotas al estadio Teodoro Mariscal

MAZATLÁN._ El Gobierno municipal, a través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, en colaboración con Venados de Mazatlán, llevará este viernes 18 de septiembre el camión esterilizador al estadio de beisbol Teodoro Mariscal, para facilitar a las familias el acceso a este servicio y fortalecer las acciones de bienestar animal.

A través de un comunicado, se informó que la unidad estará instalada a un costado de la tienda de Venados, con acceso por la Puerta 4 del estadio, en horario de 08:00 a 11:00 horas, para atender a las mascotas que sean llevadas por sus propietarios.

Con esta jornada, el Gobierno de Mazatlán continúa impulsando acciones de tenencia responsable y prevención de la reproducción descontrolada de perros y gatos, sumando esfuerzos con instituciones y organizaciones para acercar servicios de atención animal a distintos sectores de la ciudad.

Se invitó a las y los mazatlecos a participar en esta jornada y llevar a sus mascotas para aprovechar el servicio de esterilización.