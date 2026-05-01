$!Llevarán jornadas médicas a comunidades de difícil acceso en Mazatlán

MAZATLÁN._ Del 4 al 24 de mayo, dará inicio la Jornada de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso en Mazatlán, Sinaloa.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que estas acciones se llevarán a cabo en las comunidades de La Tuna, Amapa, Barrón, Urías, Habalito del Tubo, Puente de Canoas, Potrero de Carrasco, Venadillo, Higueras del Conchi, Castillo, El Bajío, El Conchi, El Quemado y El Chilillo.

El objetivo es proporcionar a la población servicios de salud de calidad de manera eficiente.