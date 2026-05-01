Mazatlán
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Salud

Llevarán jornadas médicas a comunidades de difícil acceso en Mazatlán

La Secretaría de Marina coordina brigadas médicas en comunidades rurales como La Tuna, Amapa, Barrón, Urías, Habalito del Tubo, Puente de Canoas, Potrero de Carrasco, Venadillo, Higueras del Conchi, Castillo, El Bajío, El Conchi, El Quemado y El Chilillo
Noroeste/Redacción
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01/05/2026 18:29
01/05/2026 18:29

MAZATLÁN._ Del 4 al 24 de mayo, dará inicio la Jornada de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso en Mazatlán, Sinaloa.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que estas acciones se llevarán a cabo en las comunidades de La Tuna, Amapa, Barrón, Urías, Habalito del Tubo, Puente de Canoas, Potrero de Carrasco, Venadillo, Higueras del Conchi, Castillo, El Bajío, El Conchi, El Quemado y El Chilillo.

El objetivo es proporcionar a la población servicios de salud de calidad de manera eficiente.

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Se estarán proporcionando los siguientes apoyos: medicina general, medicina familiar, pláticas de oferta laboral y académica, peluquería, planificación familiar, orientación para prevención de adicciones y pláticas para prevenir la violencia, revisión y reparación de electrodomésticos.

También realizarán actividades de labor social a la población que habita en comunidades en donde el acceso a servicios médicos básicos es limitado.

La Secretaría de Marina dio a conocer que dichas jornadas se realizarán en coordinación interinstitucional con Ayuntamiento, Secretaría de Salud, DIF y Protección Civil.

Este Mando Naval desplegará cuatro vehículos para transporte de personal, medicamentos, material de curación e insumos para atender las necesidades durante la ejecución de este programa, así como personal que proporcionará seguridad durante el traslado y la estancia de las brigadas médicas y personal de apoyo en citadas comunidades.

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