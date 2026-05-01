$!Llevarán jornadas médicas a comunidades de difícil acceso en Mazatlán

MAZATLÁN._ Del 4 al 24 de mayo, dará inicio la Jornada de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso en Mazatlán, Sinaloa.
La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que estas acciones se llevarán a cabo en las comunidades de La Tuna, Amapa, Barrón, Urías, Habalito del Tubo, Puente de Canoas, Potrero de Carrasco, Venadillo, Higueras del Conchi, Castillo, El Bajío, El Conchi, El Quemado y El Chilillo.
El objetivo es proporcionar a la población servicios de salud de calidad de manera eficiente.
Se estarán proporcionando los siguientes apoyos: medicina general, medicina familiar, pláticas de oferta laboral y académica, peluquería, planificación familiar, orientación para prevención de adicciones y pláticas para prevenir la violencia, revisión y reparación de electrodomésticos.
También realizarán actividades de labor social a la población que habita en comunidades en donde el acceso a servicios médicos básicos es limitado.
La Secretaría de Marina dio a conocer que dichas jornadas se realizarán en coordinación interinstitucional con Ayuntamiento, Secretaría de Salud, DIF y Protección Civil.
Este Mando Naval desplegará cuatro vehículos para transporte de personal, medicamentos, material de curación e insumos para atender las necesidades durante la ejecución de este programa, así como personal que proporcionará seguridad durante el traslado y la estancia de las brigadas médicas y personal de apoyo en citadas comunidades.