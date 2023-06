“Fueron de ‘Adrián’ porque fueron desprendimientos que alcanzaron poquito, nada más aquí fue en la lluvia en Mazatlán y fueron aisladas, no fueron parejas, pues hubo partes donde se observó que hubo encharcamientos, aquí nosotros registramos 7 milímetros (7 litros por metro cuadrado), pero más al norte de la ciudad simplemente se humedeció”.

Llaman a quienes viven en zonas de riesgo a buscar albergues

Hugo Nordhal Valdez recomendó a la población estar atenta a las indicaciones de Protección Civil y obedecerlas.

“Y la gente que vive en zonas de alto riesgo de inundaciones que estén atentos y no esperen, si empieza a llover (fuerte) que busquen los albergues que ya están establecidos, no esperarse a ver si va llover más fuerte, si no llueve más fuerte pues ni modo, ahí en el albergue los van a tratar bien”, continuó Nordhal Valdez.

Precisó que hasta el momento no ha habido sesión del Comité Local de Emergencias porque no hay amenaza para esta región por dichos fenómenos meteorológicos, pero se continúa vigilando la evolución y trayectoria de los mismos.