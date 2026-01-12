Llueve durante la madrugada de este lunes en Mazatlán por segunda tormenta invernal

Durante la madrugada de este lunes llovió en Mazatlán por efectos de la segunda tormenta invernal de la temporada, sin que se reportaran afectaciones ni se suspendió el reinicio de las actividades escolares como en otros municipios del centro y norte del Estado.

Fue cerca de las 2:00 horas cuando comenzaron a caer las fuertes gotas de lluvia fría por varios minutos en diferentes partes de la ciudad, y es que ya se habían pronosticado para este día para Sinaloa ambiente muy frío a gélido, vientos fuertes a muy fuertes y chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros o litros por metro cuadrado.

En su pronóstico general para este 12 de enero el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua mantiene la previsión de que la segunda tormenta invernal de la temporada generará ambiente muy frío a gélido, rachas fuertes de viento, lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Durango, y chubascos en Sonora, Zacatecas y Nuevo León.

”Posible caída de nieve o aguanieve en Chihuahua, Durango, Sinaloa (sierra), Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, además de lluvia engelante en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León”, añadió el SMN.

Para el municipio de Mazatlán se prevé para este lunes cielo nublado, temperaturas de 18 a 23 grados y lluvias de 4 litros por metro cuadrado.

Ante las bajas temperaturas las autoridades recomiendan a la población abrigarse bien, principalmente a niños y personas de la tercera edad, para prevenir enfermedades respiratorias.