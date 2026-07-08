$!Llueve fuerte en el sur de Sinaloa; en Mazatlán las precipitaciones son acompañadas de rachas de viento y apagones

MAZATLÁN._ Lluvia de fuerte a intensas se registran en la zona sur de Sinaloa la tarde de este miércoles 8 de julio.
En Escuinapa, Rosario, Concordia y Mazatlán cayeron fuertes lluvias.
Desde alrededor de las 16:40 horas, en la sindicatura de Villa Unión y los alrededores como el entronque al aeropuerto, además de las zonas de El Castillo, La Sirena, Urbi Villa y Santa Teresa ya registran fuertes lluvias acompañadas de truenos y fuertes vientos.
En el resto de Mazatlán está muy nublado con con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.
En algunos sectores como el Centro, Independencia, Flamingos, Brisas del Mar y Campo Bello, ya se registraron apagones eléctricos.
La nubes negras siguen cubriendo gran parte de Mazatlán rumbo al mar.