$!Llueve fuerte en el sur de Sinaloa; en Mazatlán las precipitaciones son acompañadas de rachas de viento y apagones

MAZATLÁN._ Lluvia de fuerte a intensas se registran en la zona sur de Sinaloa la tarde de este miércoles 8 de julio.

En Escuinapa, Rosario, Concordia y Mazatlán cayeron fuertes lluvias.

Desde alrededor de las 16:40 horas, en la sindicatura de Villa Unión y los alrededores como el entronque al aeropuerto, además de las zonas de El Castillo, La Sirena, Urbi Villa y Santa Teresa ya registran fuertes lluvias acompañadas de truenos y fuertes vientos.