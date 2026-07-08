Mazatlán
|
Clima

Llueve fuerte en el sur de Sinaloa; en Mazatlán las precipitaciones son acompañadas de rachas de viento y apagones

Reportan apagones eléctricos en sectores como el Centro, Flamingos, Independencia, Brisas del Mar y Campo Bello
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
08/07/2026 17:27
08/07/2026 17:27

MAZATLÁN._ Lluvia de fuerte a intensas se registran en la zona sur de Sinaloa la tarde de este miércoles 8 de julio.

En Escuinapa, Rosario, Concordia y Mazatlán cayeron fuertes lluvias.

Desde alrededor de las 16:40 horas, en la sindicatura de Villa Unión y los alrededores como el entronque al aeropuerto, además de las zonas de El Castillo, La Sirena, Urbi Villa y Santa Teresa ya registran fuertes lluvias acompañadas de truenos y fuertes vientos.

  • $!Llueve fuerte en el sur de Sinaloa; en Mazatlán las precipitaciones son acompañadas de rachas de viento y apagones
  • $!Llueve fuerte en el sur de Sinaloa; en Mazatlán las precipitaciones son acompañadas de rachas de viento y apagones

En el resto de Mazatlán está muy nublado con con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

En algunos sectores como el Centro, Independencia, Flamingos, Brisas del Mar y Campo Bello, ya se registraron apagones eléctricos.

La nubes negras siguen cubriendo gran parte de Mazatlán rumbo al mar.

#Clima
#Lluvias
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube