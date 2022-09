$!‘Llueven’ peticiones de solución de problemas y apoyos a Mazatlán en el Cabildo Abierto

“Ellos traen el diseño de las diferentes líneas, no sólo la azul sino otras más en puntos turísticos y la titular de Capta (Centro de Atención y Protección al Turista, la licenciada Astrid Macías (Fregoso) pudiera ampliarnos qué se está haciendo en la Terminal de Cruceros para atender al turismo e informar que afortunadamente en toda la temporada de cruceros no hemos tenido un sólo caso de que algún turista haya sido agredido en Mazatlán y por esa razón la próxima temporada arribarán mucho más cruceros, entre ellos el crucero Disney que es de los más importantes del país, entre otros”.

Por su parte la señora Esthela Nayely Aguirre López, vecina de la Colonia Hacienda de Urías, dijo que tienen un problema por la pavimentación o revestimiento del arroyo de la Avenida Gardenias, pues antes toda el agua que corría por la lluvia se iba al arroyo, pero con el revestimiento levantaron más alta la barda que no permite que el agua fluya generando encharcamientos en varias calles y se meta a los domicilios.

“Hay una propuesta en materia tecnológica para poder con realidad aumentada tener esas líneas de manera real, de tal manera que no necesariamente tienen que estar físicamente pintadas, pero sí considero que debe haber señalamientos en inglés que permitan a todas las personas ubicarse de mejor manera porque el recurso más valioso del turista es su tiempo, tiempo que no recupera y solamente tiene ocho horas para aprovechar su tiempo aquí en la ciudad”, añadió Macías Fregoso,

“La calle Milar es la que tenía como un cauce natural del agua y no se hacían encharcamientos, ahora con este revestimiento y con las pocas caídas que dejaron, aparte de que están muy llenas de maleza, nunca se ha ido a hacer una limpieza, todo lo que viene siendo la calle está llena de lodo, no se puede transitar, no pasa el carro de la basura porque se atora”, añadió Aguirre López.

“Ese es el arroyo que está pavimentado, pero nunca se le ha dado la limpieza necesaria, está muy grande, muy bonito, pero está lleno de basura, de maleza y el agua que corre por ahí con esa basura no se va”.

El señor Felipe Estrada Rosales pidió la intervención del Gobierno Municipal, Estatal y Federal para reconstruir el puente del arroyo que pasa por el Fraccionamiento Ampliación Villa Verde que fue tirado por la corriente de las lluvias recientes, además de sostener una reunión con el director del Infonavit para que les de respuesta a los vecinos de ese asentamiento humano que no se debió autorizar su construcción porque está en una zona de riesgo.

En tanto que la señora Angélica María Ramos pidió apoyo para mejoras en la Isla de la Piedra y una estancia infantil que opera en ese asentamiento humano, para que se construya una ciclopísta, entre otros apoyos.

María Concepción Tirado Valde pidió apoyo para resolver el problema de inundaciones que año con año se presentan en la comunidad de El Venadillo, al norte de esta ciudad.

“Vengo a hablar sobre el arroyo que está en el poblado de El Venadillo, ahí tenemos unas inundaciones que año con año se presentan en este lugar”, dijo Tirado Valdez.

Expuso que en un puente hay ocho tubos para el desfogue del agua pluvial de dicho arroyo y en uno se tienen cuatro tubos y en un tercero nada más dos tubos, lo que finalmente ocasional las inundaciones además de la falta de desazolve de ese cuerpo de agua que es lo que genera los anegamientos en esa zona, por lo que pidió solución.

“A nosotros también nos pasa de que cuando crece el arroyo crece ese lugar (la inundación), a veces quedamos horas y a veces quedamos días que no podemos pasar porque el arroyo no nos permite ni vial, ni peatonalmente”, reiteró la vecina de El Venadillo.

En cada una de las nueve intervenciones el Alcalde fue instruyendo a sus respectivos directores o representantes de la misma para atender las peticiones de los ciudadanos y en aquellas que la petición ya tenía más tiempo de realizada que se le atendiera de manera más rápída.