$!Lluvia en Mazatlán deja carro arrastrado por la corriente, caída de árboles, apagones, inundaciones y encharcamientos en vialidades

Un carro arrastrado por la corriente, apagones, caída de algunos árboles, inundaciones y fuertes encharcamientos en algunas vialidades provocaron las lluvias acompañadas de tormenta eléctrica y rachas de viento la mañana de este jueves en Mazatlán.

Se pronostica que las fuertes precipitaciones pluviales continuarán durante el día en este municipio, manifestó el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, en entrevista al salir de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz que se realizó en las instalaciones del Centro de Comunicación, Cómputo y Comando, en este puerto.

“Hay un carro (arrastrado por la corriente en el Libramiento Tres), pero salió la gente, estuvo atorado en un canalito, es un carro chico y la gente hace confianza, pero no hubo ninguna pérdida humana ni heridos”, agregó.

Añadió que por el fuerte viento se reportó la caída de dos árboles, uno de ellos en el Fraccionamiento Villa Galaxia, pues ya tienen ciertas afectaciones por el paso del tiempo, están bofos y cuando caen lluvias fuertes con vientos caen.

“Las aguas que estuvieron sí hubo una elevación en algunas partes de la ciudad, en este lugar que está más alto hoy no hubo para acá absolutamente nada, pero toda la parte norte, en la parte de Real del Valle sí hubo una elevación de unos 30, 40 centímetros, fue muy momentánea por la fuerte lluvia”, continuó.