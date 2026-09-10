$!Lluvia en Mazatlán deja carro arrastrado por la corriente, caída de árboles, apagones, inundaciones y encharcamientos en vialidades

Un carro arrastrado por la corriente, apagones, caída de algunos árboles, inundaciones y fuertes encharcamientos en algunas vialidades provocaron las lluvias acompañadas de tormenta eléctrica y rachas de viento la mañana de este jueves en Mazatlán.
Se pronostica que las fuertes precipitaciones pluviales continuarán durante el día en este municipio, manifestó el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, en entrevista al salir de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz que se realizó en las instalaciones del Centro de Comunicación, Cómputo y Comando, en este puerto.
“Hay un carro (arrastrado por la corriente en el Libramiento Tres), pero salió la gente, estuvo atorado en un canalito, es un carro chico y la gente hace confianza, pero no hubo ninguna pérdida humana ni heridos”, agregó.
Añadió que por el fuerte viento se reportó la caída de dos árboles, uno de ellos en el Fraccionamiento Villa Galaxia, pues ya tienen ciertas afectaciones por el paso del tiempo, están bofos y cuando caen lluvias fuertes con vientos caen.
“Las aguas que estuvieron sí hubo una elevación en algunas partes de la ciudad, en este lugar que está más alto hoy no hubo para acá absolutamente nada, pero toda la parte norte, en la parte de Real del Valle sí hubo una elevación de unos 30, 40 centímetros, fue muy momentánea por la fuerte lluvia”, continuó.
Tras las lluvias que cayeron de cerca de las 7:00 a poco después de las 9:00 horas, dijo que el personal de Protección Civil están desde muy temprano trabajando y justo el miércoles la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez hizo un recorrido porque se preveían lluvias para cerciorarse de que los canales no tuvieran taponamientos para prevenir inundaciones y eso permitió que este jueves el agua fluyera bien.
“Pero también estamos revisando que es posible que todo el día se presenten las lluvias, entonces sí se espera que lleguen rachas nuevas, hay que estar alertando a la gente que estén muy atentos y que hagan lo propio, que no dejen basura en la calle, menos si no pasa el camión, que estén mejor atentos para que nos ayuden mucho”, expresó el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.
“Protección Civil está también al tanto y nosotros nos mantenemos en alerta, cualquier cosa que la gente a través de sus medios, a través del 911, de las alertas al mismo municipio si tienen alguna falla de electricidad, si tienen alguna elevación de nivel de agua que de forma inmediata se comuniquen para poder ir a brindar el apoyo”.
Recalcó que se tiene comunicación constante con la Comisión Federal de Electricidad, con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán y Protección Civil para apoyar.
Ríos Pérez precisó que se tiene un pronóstico de muchas lluvias para el sur del estado, no huracán como tal, y está pegando más en Mazatlán.
Durante las fuertes lluvias con tormenta eléctrica y rachas de viento también se reportaron apagones en asentamientos humanos del norte de la ciudad y por la elevación del nivel del agua se dificultó el paso vehicular y peatonal en algunos tramos de calles y avenidas de esa misma parte de Mazatlán.