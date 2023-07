Por otro lado, señaló que la lluvia no provocó inundaciones y las bombas de los carcamos pluviales funcionaron correctamente.

“Las bombas trabajaron muy bien, sin ningún problema desfogaron las que son de drenajes pluviales, que tienen que ver con el desagüe de las avenidas, y sobre todo también los canales pluviales que hicieron su efecto de verdad que a favor de la ciudad porque no causaron daños, no hubo desbordamientos y si te todo no hubo ninguna zona que se haya inundado”, detalló.