Lluvias comienzan a recuperar niveles de presas en Sinaloa: Protección Civil

MAZATLÁN._ Tras la llegada de las primeras lluvias de la temporada, espacialmente en la Sierra Madre Occidental, ya comienza a reflejarse una positiva recuperación e incremento gradual de los niveles de almacenamiento en las presas de Sinaloa, informó Roy Navarrete Cuevas.

El coordinador estatal de Protección Civil explicó que, aunque el avance sigue siendo moderado, esto se debe a que el suelo no ha alcanzado una saturación total para aumentar la corriente.

Sin embargo, añadió que el proceso también contribuyen a la recuperación ambiental y al equilibrio de los ecosistemas hacia los embalses.

“No ha dejado de llover en lo que es la Sierra Madre Occidental. Afortunadamente tenemos un buen pronóstico de lluvia que se incrementaría este fin de semana, quizá de manera generalizada. También decirles que las presas ya se están recuperando; va lento, pero se debe a que la saturación del suelo no se ha dado al 100 por ciento. Ya que se dé más la saturación, seguramente va a haber más escurrimiento en nuestras presas”, puntualizó.

“Esta situación no solamente beneficia a las presas, sino también la biodiversidad, ya que nuestros ecosistemas requieren y necesitan agua para que los mantos acuíferos también se empiecen a recuperar; así que va poco a poco el proceso”.

En cuanto a las altas temperaturas que persisten en varios municipios del estado, el coordinador atribuyó estas condiciones al calentamiento del Océano Pacífico asociado con el fenómeno de “El Niño”, lo que genera una mayor evaporación y humedad en el ambiente.

“Continúa presente el fenómeno de ‘El Niño’, o como algunos le llaman, ‘Súper Niño’, porque según el modelo de pronóstico, las temperaturas que se están presentando en el Pacífico Mexicano no se habían presentado durante 140 años. Eso quiere decir que va a haber más vaporización en el Pacífico Mexicano y quizás los fenómenos naturales que se pudieran formar con más fuerza”.

Asimismo, el funcionario señaló que el establecimiento del Monzón Mexicano está aportando humedad hacia la región del Pacífico, provocando inestabilidad atmosférica y favoreciendo las lluvias que actualmente se presentan en el estado, principalmente en la zona serrana.

Informó que actualmente se registran temperaturas cercanas a los 36 grados centígrados, combinadas con altos niveles de humedad, por lo que exhortó a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones para prevenir golpes de calor e insolaciones.