$!Lluvias de madrugada dejan inundaciones en 13 colonias de Mazatlán

Ante las fuertes lluvias que se presentaron durante la madrugada de este sábado en Mazatlán, se reportó que al menos 13 colonias se vieron afectados por inundaciones en toda la ciudad; por lo que equipos de Protección Civil y Servicios Públicos iniciaron los trabajos de mantenimiento y limpieza desde muy temprano. Las colonias perjudicadas por las lluvias fueron Lomas del Juárez, Benito Juárez, Azteca, Francisco I. Madero, El Toreo, Sábalo Country, Zapata, Tellerías, Palos Prietos, Francisco Villa, 20 de Noviembre, Jacarandas y López Mateos. En tanto, se registraron 47.8 milímetros de precipitaciones; informó Conagua. Por su parte, la Alcaldesa Estrella Palacios indicó que el titular de PC, Óscar Osuna y su equipo ya se encontraban dando mantenimiento al puente ubicada en la Colonia Jacarandas, que a pesar de no tener daños, si presentaba montones de basura y rastros del agua en su superficie. En tanto, no se reportó ningún daño de gravedad pese a las lluvias.







“Tenemos el reporte de que fueron lluvias intensas; ahorita se encuentran los compañeros de Protección Civil y Servicios Públicos dando mantenimiento y haciendo limpieza en diferentes colonias de Mazatlán. Fue el director de PC a Jacarandas, donde están haciendo los trabajos de limpieza del puente que va a Villa Galaxia”, dijo Palacios Domínguez. “El reporte ahorita es que no hay ningún incidente, solamente pues algunos desbordamientos de canales pluviales. Entonces, estamos ahorita haciendo los trabajos propios de limpieza con pipas, recogiendo basura, auxiliando a diferentes vecinas y vecinos de diferentes colonias. Pero lo bueno que tenemos que reportarles es que no hay ningún incidente”. Recalcó a la población que ante cualquier daño o desperfecto en sus colonias, es importante hacer el reporte al 911 para que la oficina de Servicios Públicos pueda movilizarse con rapidez. Mientras que añadió que tampoco se han hecho reportes de casas inundadas; únicamente con temas de calles enlodadas y arroyos desbordados.







