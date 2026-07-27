Mazatlán
|
Contingencia

Lluvias de madrugada provocan fuertes inundaciones en algunas vialidades de Mazatlán

Personal del Gobierno Municipal realiza la limpieza de rejillas
Belizario Reyes |
27/07/2026 08:59
27/07/2026 08:59

Fuertes inundaciones en tramos de algunas vialidades provocaron las lluvias que cayeron durante las primeras horas de este lunes en Mazatlán.

  • $!Lluvias de madrugada provocan fuertes inundaciones en algunas vialidades de Mazatlán
  • $!Lluvias de madrugada provocan fuertes inundaciones en algunas vialidades de Mazatlán
  • $!Lluvias de madrugada provocan fuertes inundaciones en algunas vialidades de Mazatlán

Todavía cerca de las 9:00 horas el fuerte alejamiento se observa en un tramo de la Calle Río Baluarte, frente a la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, en la Colonia Tellerías, aunque ahí los carros sí pueden pasar con precaución.

  • $!Lluvias de madrugada provocan fuertes inundaciones en algunas vialidades de Mazatlán
  • $!Lluvias de madrugada provocan fuertes inundaciones en algunas vialidades de Mazatlán

La fuerte inundación también se presenta en un tramo de la Avenida Cruz Lizárraga, frente a la Base de la Policía de Investigación del Estado, donde personal del Ayuntamiento realiza limpieza de rejillas.

$!Lluvias de madrugada provocan fuertes inundaciones en algunas vialidades de Mazatlán

Otro tramo es en el cruce con la Avenida Lola Beltrán, donde poco a poco ya comienzan a pasar algunos vehículos.

#Lluvias
#Vialidades
#Mazatlán
#Inundación
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube