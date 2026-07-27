$!Lluvias de madrugada provocan fuertes inundaciones en algunas vialidades de Mazatlán

Fuertes inundaciones en tramos de algunas vialidades provocaron las lluvias que cayeron durante las primeras horas de este lunes en Mazatlán.







Todavía cerca de las 9:00 horas el fuerte alejamiento se observa en un tramo de la Calle Río Baluarte, frente a la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, en la Colonia Tellerías, aunque ahí los carros sí pueden pasar con precaución.





La fuerte inundación también se presenta en un tramo de la Avenida Cruz Lizárraga, frente a la Base de la Policía de Investigación del Estado, donde personal del Ayuntamiento realiza limpieza de rejillas.