Lluvias deja varias colonias de Mazatlán sin electricidad

Los apagones se registraron durante la tormenta eléctrica registrada en la región
Noroeste/Redacción
02/09/2025 07:48
Vecinos de Mazatlán se quejan en redes sociales que se quedaron sin luz desde que iniciaron los truenos y las lluvias, y señalan que desde temprano nadie les contesta en la CFE.

Entre las colonias afectadas se encuentran la Olímpica, Villa Satélite, 20 de Noviembre, Echeverría, Jacarandas, Juárez, Jaripillo, Las Flores, Mañanitas, Santa Teresa, Urias y la comunidad de El Walamo.

Molestos señalan que han sido varias horas de soportar el calor los niños y personas adultas mayores.

Piden a la Comisión Federal de Electricidad restablezcan el servicio lo más pronto posible.

