$!Lluvias del miércoles en Mazatlán ha sido la tercera más alta de julio en 30 años: Protección Civil

El nivel de 161 milímetros o litros por metro cuadrado de lluvias que cayeron la mañana del miércoles es el tercero más alto que se presenta en julio en Mazatlán en los últimos 30 años, manifestó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.
Agregó que la noche del miércoles al jueves transcurrió de manera tranquila, disminuyeron las lluvias, pero este 30 de julio continuó el mar de fondo con fuerte oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Mazatlán.
“La precipitación que se suscitó el día de ayer en la madrugada es como la tercera más alta posicionada en los meses de julio, superada únicamente por la del 31 de julio del 85 (1985) con 163.8 milímetros y del 7 de julio de 1996 con 198 (milímetros)”, añadió en entrevista.
“Quiere decir que estamos con un tema de un dato de mucha cantidad de lluvia en cuanto a la relación histórica que tenemos aquí en el municipio”.
También manifestó que el miércoles las colonias más afectadas por las lluvias fueron Urías, Azteca, Quinta Chapalita, entre otras, la parte sur de la ciudad fue donde se tuvieron las mayores precipitaciones pluviales.
“Sigue el pronóstico de lluvias de ligeras a moderadas en el transcurso de la semana, obviamente el mar de fondo va prevalecer con olas de 2, 3 metros, por eso la Policía Acuática está haciendo el trabajo de prevención en playas, cerrando algunos accesos que considera que no deberían de estar abiertos para que la gente no vaya sufrir algún accidente”.
Recalcó que es importante que acaten las recomendaciones de ellos, las banderas las están colocando desde temprana hora dependiendo cómo estén considerando ellos la zona de playa.
Reiteró el llamado a la población a estar pendiente de los niños y de los adultos mayores, que es la población vulnerable y deben acatar las recomendaciones que emite el personal del Escuadrón Acuático, se tienen algunos reglamentos en algunos pasos peatonales hacia las playas y tienen que respetarlos.
“Y sobre todo no extralimitarse, si no sabemos nadar no hay que meterse y si hay bastante marejada, bastante oleaje y si no hay un elemento salvavidas que les diga dónde hay que introducirse no hay que meterse”, subrayó.
“Tenemos partes del malecón donde tenemos elementos nuestros también haciendo recorridos porque tenemos el oleaje que está brincando arriba de lo que es el malecón, a la zona peatonal, lo que es a la banqueta y es muy importante que la ciudadanía, a veces ellos lo ven de una manera agradable estar ahí que los moje el agua, pero en una de esas puede venir una ola y se los puede llevar hacia adentro y puede ocasionar una situación que es muy grave”.
Por ello reiteró el llamado a no extralimitarse y a disfrutar siempre con todos los cuidados.
Efectivamente este jueves se notó el fuerte oleaje en las playas de Mazatlán y el agua brincaba en algunas partes de la Avenida del Mar hacia el área peatonal del malecón.
También se vio que varios accesos fueron cerrados a los bañistas con cinta amarilla, para prevenir algún incidente o hecho que lamentar.