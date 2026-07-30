$!Lluvias del miércoles en Mazatlán ha sido la tercera más alta de julio en 30 años: Protección Civil

El nivel de 161 milímetros o litros por metro cuadrado de lluvias que cayeron la mañana del miércoles es el tercero más alto que se presenta en julio en Mazatlán en los últimos 30 años, manifestó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

Agregó que la noche del miércoles al jueves transcurrió de manera tranquila, disminuyeron las lluvias, pero este 30 de julio continuó el mar de fondo con fuerte oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Mazatlán.

“La precipitación que se suscitó el día de ayer en la madrugada es como la tercera más alta posicionada en los meses de julio, superada únicamente por la del 31 de julio del 85 (1985) con 163.8 milímetros y del 7 de julio de 1996 con 198 (milímetros)”, añadió en entrevista.

“Quiere decir que estamos con un tema de un dato de mucha cantidad de lluvia en cuanto a la relación histórica que tenemos aquí en el municipio”.

También manifestó que el miércoles las colonias más afectadas por las lluvias fueron Urías, Azteca, Quinta Chapalita, entre otras, la parte sur de la ciudad fue donde se tuvieron las mayores precipitaciones pluviales.

“Sigue el pronóstico de lluvias de ligeras a moderadas en el transcurso de la semana, obviamente el mar de fondo va prevalecer con olas de 2, 3 metros, por eso la Policía Acuática está haciendo el trabajo de prevención en playas, cerrando algunos accesos que considera que no deberían de estar abiertos para que la gente no vaya sufrir algún accidente”.