Lluvias del sábado dejaron 15 familias afectadas en Mazatlán

MAZATLÁN._ Las lluvias que cayeron durante las primeras horas del sábado dejaron 15 familias afectadas en Mazatlán, a las que se les brindará el apoyo que da el Municipio, manifestó la Alcaldesa provisional Minerva Osuna Zavala.

“Me decía el licenciado Javier (García Ruiz, director de Bienestar y Desarrollo Social en Mazatlán) que 15 familias solamente. Lo que pasa es que ayer (sábado) llovió menos, ya las afectaciones fueron mucho menos y las familias que censaron o que reportaron eran 15 nada más”, comentó.

La Presidenta Municipal agregó que estas familias viven en colonias como Urías y partes bajas de otros asentamientos, y fue muy diferente a la vez pasada que las lluvias dejaron cerca de 500 familias afectadas en total.

A los damnificados del sábado se les llevarán despensas y enseres para hacer limpieza, indicó.

Osuna Zavala también dio a conocer que la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, y el Sistema DIF estatal enviaron y ya se entregaron los apoyos a las cerca de 500 familias de Mazatlán que resultaron afectadas tras las intensas lluvias que cayeron la madrugada del pasado 29 de julio.

“La Gobernadora Yeraldine mandó un tráiler y mandaron también cuestiones del DIF, despensas, mandaron artículos de limpieza, catres, colchas, cobijas, ropa y calzado tengo entendido también, mandaron muchísimas cosas, ya se distribuyó”, informó.