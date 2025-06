$!Lluvias del viernes y sábado no dejaron incidentes mayores en Mazatlán, reporta Protección Civil

A pesar de los deslaves que se generaron en el Cerro del Vigía y algunas inundaciones en avenidas principales, la Coordinación de Protección Civil en Mazatlán reporta que no las lluvias del pasado viernes y sábado no dejaron incidentes mayores en la ciudad, pues no hubo necesidad de evacuar personas ni mover autos varados.

Óscar Osuna Tirado, titular de Protección Civil Municipal, señaló que los deslaves antes mencionados fueron atendidos por el personal de Servicios Públicos el mismo día de los hechos; mientras que también se atendió un choque en el Libramiento Mazatlán, así como un árbol caído en Infonavit Alarcón.