$!Lluvias en Mazatlán afectan vialidades y provoca deslaves en el Cerro del Vigía

Unos minutos de intensa lluvia bastaron para causar afectaciones en calles y avenidas de distintos sectores de Mazatlán durante la mañana de este martes, con acumulaciones de agua que dificultaron la circulación de vehículos y peatones, mientras que sobre el Paseo de Centenario se registraron deslaves en el Cerro del Vigía. Desde temprana hora, en el Centro Histórico, el agua se acumuló en las calles aledañas a la Plazuela República, como lo son la Guillermo Nelson, 21 de marzo, Ángel Flores, y la más afectada, la Benito Juárez, así como calles cercanas a la Plazuela Machado, como la Carnaval y Constitución, lo que complicó el tránsito por la zona y obligó a los peatones a buscar por dónde cruzar sin pasar por los puntos anegados.





Los problemas de circulación también se presentaron en la Avenida Cruz Lizárraga, la cual registró altas inundaciones desde la glorieta en la que se encuentra con la Avenida de los Deportes, hasta la Avenida Lola Beltrán. Asimismo, en esta misma avenida, vecinos señalaron que una torre de departamentos se vio afectada al inundarse el sótano que funciona como cochera, dejando varios vehículos dañados en su interior. Otra de las avenidas que se vio afectada, fue la de La Marina a la altura del Fraccionamiento El Toreo, donde los conductores tuvieron que avanzar con precaución ante el agua acumulada sobre la superficie de rodamiento, así como la Avenida Revolución, en las inmediaciones del parque lineal Kilómetro Cero, mientras que en algunas calles de la Zona Dorada y del fraccionamiento Sábalo Country la lluvia también dificultó el paso de automovilistas y peatones.





Las afectaciones no se limitaron a las inundaciones, pues en el Cerro del Vigía se registraron deslaves hacia el Paseo del Centenario, por lo que trabajadores del Ayuntamiento realizaron labores de limpieza en el sitio para retirar el material que cayó en la zona. A las condiciones provocadas por la lluvia se sumó el fuerte oleaje registrado en las playas de Mazatlán, donde el mar continuó golpeando la franja costera durante la jornada. Aunque la lluvia más intensa duró pocos minutos, dejó problemas de movilidad en distintos puntos del puerto y trabajo de limpieza en el Paseo Claussen, en una mañana marcada también por el oleaje en la costa.

Fuerte oleaje daña accesos de hoteles en la franja costera de Mazatlán El fuerte oleaje registrado durante este martes afectó la infraestructura de varios hoteles ubicados frente al mar, a la altura de la Avenida Camarón Sábalo, donde la fuerza del agua alcanzó las instalaciones y dejó daños en algunos de sus accesos.







Las afectaciones se presentaron en establecimientos situados sobre la franja costera, directamente expuestos al embate de las olas, que durante la jornada llegaron hasta áreas utilizadas para entrar y salir de los hoteles desde la playa. Los daños en los accesos complican el uso de esos espacios y muestran el alcance que tuvo el oleaje en este tramo turístico, donde los inmuebles se encuentran próximos a la línea de costa.



