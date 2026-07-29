$!Lluvias en Mazatlán provocan inundaciones en algunas colonias y vialidades

Fue entre las 3:00 a las 6:00 horas cuando se presentaron las fuertes precipitaciones pluviales generadas por desprendimientos nubosos del huracán Genevieve en el Océano Pacífico pese a que se aleja de costas nacionales.

Inundaciones en algunas vialidades que han sido cerradas a la circulación vehicular y la caída de un árbol grande sobre un auto y cables eléctricos de alta tensión en el Fraccionamiento San Ángel se reportaron por las lluvias que cayeron la mañana de este miércoles en Mazatlán

Para este miércoles se mantiene el pronóstico de lluvias generalizadas en la entidad, de acuerdo con lo que informó el lunes el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas.

Hasta el momento se la Secretaria de Seguridad Pública Municipal ha reportado el cierre a la circulación vehicular de tramos de la Avenida La Marina frente al Fraccionamiento El Toreo y la Colonia Sánchez Celos, entre las avenidas Camarón Sábalo y Playa Gaviotas y calles de la Colonia Benito Juárez.

No se ha reportado personas evaluadas y vehículos varados.

Autoridades mantienen monitoreo de los cuerpos de agua en Mazatlán.