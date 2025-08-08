$!Lluvias provocan desprendimiento de rocas en Cerro de la Nevería en Mazatlán

Lluvias desprenden rocas en Cerro de la Nevería y árboles caídos por la madrugada de este viernes.
Durante la lluvia de las 12:00 a 1:00 horas de este viernes, llegó un reporte al C-4 por la caída de algunas rocas de unos 20 kilos de peso aproximadamente a la altura de la Mujer Mazatleca, por el conocido Paseo Claussen del casco histórico de Mazatlán.
Al lugar llegó personal de Obras Públicas y de Protección Civil para recoger y despejar el área rápidamente, a fin de no generar problemas viales y asegurarse que no corrían peligro vecinos de los alrededores..
Y es que el torrencial de lluvias de la noche del jueves generó el reblandecimiento del cerro y se desgajó esa parte a la altura entre la Mujer Mazatleca y el Clavadista, cerca de la Cueva del Diablo.
También, a las 2:48 horas también fue reportada la caída de un árbol grande en el camellón central de la Avenida Ejército Mexicano, frente a la calle Circunvalación y canal.