Mazatlán
|
Clima

Lluvias provocan desprendimiento de rocas en Cerro de la Nevería en Mazatlán

Los desprendimientos fueron retirados por personal del Gobierno Municipal para evitar obstrucciones
Leticia López |
08/08/2025 12:51
08/08/2025 12:51

Lluvias desprenden rocas en Cerro de la Nevería y árboles caídos por la madrugada de este viernes.

Durante la lluvia de las 12:00 a 1:00 horas de este viernes, llegó un reporte al C-4 por la caída de algunas rocas de unos 20 kilos de peso aproximadamente a la altura de la Mujer Mazatleca, por el conocido Paseo Claussen del casco histórico de Mazatlán.

Al lugar llegó personal de Obras Públicas y de Protección Civil para recoger y despejar el área rápidamente, a fin de no generar problemas viales y asegurarse que no corrían peligro vecinos de los alrededores..

$!Lluvias provocan desprendimiento de rocas en Cerro de la Nevería en Mazatlán

Y es que el torrencial de lluvias de la noche del jueves generó el reblandecimiento del cerro y se desgajó esa parte a la altura entre la Mujer Mazatleca y el Clavadista, cerca de la Cueva del Diablo.

También, a las 2:48 horas también fue reportada la caída de un árbol grande en el camellón central de la Avenida Ejército Mexicano, frente a la calle Circunvalación y canal.

#Lluvias
#Mazatlán
#Desprendimientos
#Cerro
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube